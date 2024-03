El café puede ser bebido al gusto. Muchos bebedores petulantes aseguran que para disfrutarlo correctamente no se debe agregar ningún elemento a la extracción. Sin embargo, lo cierto es que cada quien decide que es lo más rico, pues en el placer no hay reglas fijas. Si eres de los que suele agregar un poco de azucar, leche o alguna sustancia que quite unos tonos de amargura en el espectro de la bebida, puede que esta nota te interese.

La miel de abeja y el café son una pareja poco popular. Separados, estos elementos tienen grandes propiedades benéficas. Del café se sabe que es un antixiodante, diurético, expectorante y antiséptico que además fortalece el sistema inmunológico. La miel, por otra parte, es un edulcorante natural que cuenta con propiedades de antiinflamatorio, antioxidante y antibiótico; su consumo ha sido preventorio para ayudar al tratamiento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales y neurológicas.

Ahora bien, con respecto al sabor resultante de esta combinación es extrañamente delicioso. La miel no suele aparecer en las mesas de las cafeterías, sin embargo, puede ser una gran adición para aquellos que disfruten de esta bebida en sus hogares.

Si el antojo dicta tomar el camino del calor, la recomendación es preparar un latte de miel y canela. Para ello deberás poner una cucharada de miel en una taza, verter la base de café caliente y diluir el endulzante, añadir un poco de canela a la mezcla y terminar con un chorro de leche caliente. Esta bebida reconfortante te sorprenderá.

Ahora bien, si prefieres las bebidas frías o el clima no alcanza para tomar una caliente, podrías optar por un café frío con miel. Para ello deberás poner dos o tres cucharadas de miel en un vaso. Vierte un poco de agua para diluir la miel y llena el vaso con hielos. Sobre esta base vierte tu café recién hecho y decide si terminar con pura agua, como americano frío endulzado, o agregarle un pooco de leche. Esta bebida refrescante te proveerá de los beneficios de consumir estas dos sustancias.

