Las bodas son un evento bastante significativo en el que los futuros esposos deben pasar por un complicado proceso que incluye -entre otras muchas cosas- la creación de la lista de invitados.

Debido a las limitaciones económicas, en especial si se planea realizar un evento más íntimo, los novios deben dejar fuera de la lista a varios conocidos e incluso amigos, por lo que ser invitado a una boda es un honor y por lo tanto hay un protocolo de vestimenta que debe seguirse por respeto a los anfitriones.

Si vas a asistir próximamente a una boda, evita cometer alguno de estos errores.

Prohibido usar vestido blanco

Una de las reglas más conocidas e incluso obvias en una boda. La única persona que puede vestirse de blanco en la boda es la novia, por lo que una invitada vestida de blanco puede tomarse como una falta de respeto.

A menos de que el dress code sea creativo e invite a las asistentes de la boda a vestirse de blanco (como sucedió en una de las bodas de Kim Kardashian donde sus hermanas y mamá vistieron de blanco), llevar un vestido de este color es un rotundo no. No importa que sea una boda en la playa donde el código de vestimenta es más relajado, o que la invitada haya encontrado el vestido de sus sueños en un tono aperlado o beige, lo mejor es escoger un outfit de cualquier otro color si no quieres ser el centro de atención en una boda ajena.

UNSPLASH/ Karen Willis Holmes

No te pierdas: Bodas en 2022: Las tendencias nupciales que vienen

Vestidos muy extravagantes

Hablando de robarle la atención a la novia en el día de su boda, se recomienda no utilizar vestidos muy extravagantes en las bodas, mucho menos si no eres una invitada muy cercana a la novia. Por lo tanto, procura no utilizar vestidos muy llamativos, en tonos metálicos o con cortes muy atrevidos.

AFP/ Valerie Macon

Sandalias, un rotundo no

A menos que el dress code indique que los invitados puedan llevar atuendos casuales, por ejemplo, que la boda se realice en la playa, los zapatos de tacón son indispensables para las invitadas en las bodas.

UNSPLASH/ Alex Azabache

AD