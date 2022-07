Definitivamente uno de los momentos más esperados por las invitadas en las bodas es el lanzamiento del ramo de novia. Cuando la recién casada se pone de espaldas hacia las invitadas solteras y lo lanza al aire; quien lo atrape -según la tradición- será la siguiente en casarse. ¿Funciona? No. Pero igualmente es uno de los momentos más divertidos para las presentes, una manera simbólica de pasarle el título de “Bride to be” a la amiga con mayor destreza para atrapar el ramo y, ¿Por qué no? Una forma simpática y pasiva de presionar a sus novios para comprometerse.

Uno de los momentos más esperados por las invitadas en las bodas es el lanzamiento del ramo de novia. UNSPLASH/ Tom the Photographer

La historia del ramo de novia

Sabemos lo que simboliza lanzar el ramo de novia a las invitadas solteras, pero ¿Por qué la recién casada debe portar en sus manos un ramo de flores?

Se dice que inició como una especie de amuleto para proteger a las novias de los malos espíritus mientras caminaban hacia el altar, pero su verdadero origen es más oscuro y se remonta a la Edad Media.

Debido a que en aquella época la higiene no era como se conoce hoy en día, se dice que las novias portaban un ramo de flores para disimular el mal olor por lo menos el día de su boda. Con el paso de los años la tradición ha evolucionado y además de considerarse como un accesorio más, representa una ofrenda en la religión católica.

Se dice que el ramo de flores en las bodas simboliza pureza, armonía y fertilidad. UNSPLASH/ Marisa Morton

Significado del ramo de novia

El ramo de flores que sostiene la futura esposa en sus manos simboliza pureza, armonía y fertilidad. Es por eso que al contraer nupcias, la novia ya no necesita esos atributos y se los obsequia a sus invitadas que deseen caminar al altar vestidas de blanco en un futuro próximo.

