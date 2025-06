Durante siglos, los entornos sociales e históricos han insistido en mirar la soltería como una etapa a superar. Algo indigno y bochornoso. Sin embargo, la soltería no detona un problema emocional o psicológico, es simple y llanamente un estado civil.

El trasfondo del porqué una persona es soltera, sí, puede cambiar, pero este peca de resumir la soltería como un auténtico martirio, y a las personas solteras como “infelices e incompletas”.

De acuerdo con análisis llevados a cabo por la psicóloga social Bella DePaulo, investigadora de la Universidad de Harvard: las personas sin pareja tienden a llevar vidas más saludables y satisfactorias, y no necesariamente viven sumidas en la soledad.

DePaulo encontró que muchas personas se sienten más plenas a medida que envejecen. A partir de los 40, quienes eligen no estar en una relación romántica disfrutan más de su autonomía, toman mejores decisiones para su bienestar y viven con menos presiones externas.

Un estudio publicado en el Journal of Youth and Adolescence reveló que la soltería está dejando de verse como un “fracaso sentimental”. Hoy, cada vez más jóvenes la eligen como una etapa de crecimiento personal. Estar soltera te da el espacio perfecto para conocerte, trabajar en ti y descubrir lo que realmente quieres en la vida —no lo que la sociedad dice que deberías querer—.

Por otro lado, investigadores de la Universidad de Michigan observaron que muchas personas entre los 30 y los 39 años viven su soltería como una etapa increíblemente enriquecedora. ¿Por qué? Porque se enfocan en su carrera, sus pasiones y su bienestar personal, sin tener que adaptar sus decisiones a una pareja.

Y aquí viene una de las conclusiones más interesantes: según DePaulo, las personas solteras suelen tener lazos más fuertes con sus amigos y familiares. No se encierran en una relación ni recortan su vida social, como sí puede suceder en algunos matrimonios. Además, aclara algo muy importante: no querer tener pareja no es un “bache” temporal, sino una elección válida, consciente y completamente respetable.

AO