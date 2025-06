Ser madre sin serlo: "Regalo de Amor"

La nueva telenovela bajo la producción de Silvia Cano para TelevisaUnivision donde explora las relaciones familiares más allá de la línea consanguínea , así como algunos trastornos mentales como el Trastorno de Límite de Personalidad (TLP) o Borderline.

Isabella es una mujer dulce cuyo mayor sueño es ser madre . Tras la repentina muerte de su esposo, conoce a Eugenio, un hombre generoso. La vida de ambos da un vuelco cuando aparece un ser angelical que les dará la oportunidad de ser padres .

Durante la presentación del melodrama, Alejandra Robles Gil, Chris Pazcal, protagonistas de la telenovela, así como la productora Silvia Cano y parte del elenco compartieron con EL INFORMADOR su punto de vista al respecto de la trama de la producción.

"La verdad la maternidad y paternidad es algo muy difícil, porque, los papás que damos todo por nuestros hijos, lo digo yo que acabo de ser padre recientemente, uno se olvida de uno mismo y se preocupa de alguien más, él depende de ti, entonces enseñarle valores y romper con los patrones que no te gustan de tu familia o de otras personas y ser tu mejor versión para esta persona es muy difícil, y luego es aún más difícil y delicado cuando no es de tu sangre , aquí se retrata esto", aseguró Chris Pazcal que interpreta a Eugenio.

Por su parte Alejandra Robles Gil que da vida a Isabella aseguró lo importante que es el hecho de ser madre o de maternar a otra persona, "es muy lindo que se pueda tocar el tema de que a una persona le llegue este regalo de la nada, ella no puede tener hijos porque no puede, ella no decide adoptar, no es una decisión propia, es sumamente valioso que puedan tener estas decisiones y no solamente ser madres por serlo, por eso hay muchas mamás que no se entregan a sus hijos como deberían ", declaró la actriz.

"El ser infértil no es un fallo como ser humano solo es una característica, y que el deseo genuino de ser madre te da la capacidad de amar intensamente a otro ser humano ", ahondó.

Asimismo, Thelma Madrigal que interpreta a Miranda compartió su sentir al respecto de la maternidad, "lo que nos deja esta historia es que no tienes que ser madre biológica para realmente criar, o amar, o querer a alguien , también la telenovela toca un tema muy importante que, así como muchas mujeres no quieren ser mamás, lo cual es muy respetable, muchas otras no pueden y pasan por muchos tratamientos y es algo de lo que no se habla tanto, entonces esta increíble que en televisión abierta ya se hable este tema".

Por otro lado, haciendo una pequeña reflexión sobre las enfermedades mentales, en específico del TLP, Valentina Buzzurro, que interpreta a Fedra, una de las antagonistas de la historia que padece este trastorno comentó el cómo se preparó para este personaje.

"Intente acercarme lo más posible a el trastorno, porque, me junte con amigas que son psicólogas para que me asesoraron para no hacer algo fuera de lugar, para no hacer algo que fuera una falta de respeto o una caricatura, estoy honrada de hacer este personaje porque se hace conciencia acerca de los trastornos mentales además de mucha empatía ", dijo la actriz.

"Regalo de amor" tendrá su estreno el próximo lunes 23 a las 18:30 horas por Las Estrellas.

