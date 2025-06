Es bien sabido que el número 13 ha sido durante siglos objeto de mitos y percepciones encontradas.

De acuerdo con El Clarín, en el Libro del Apocalipsis, es precisamente el capítulo 13 donde comienza el relato del Anticristo y el inicio del fin del mundo. A ello se suma el famoso episodio de La Última Cena, donde se sientan trece comensales: Jesús y sus doce apóstoles. La traición de Judas —el invitado número trece, según algunas interpretaciones— desencadena una serie de eventos trágicos que culminan con la crucifixión.

Para honrar esta fecha mística y, si quieres sumergirte en una maratón cinematográfica acorde a la atmósfera, aquí tienes 13 películas de horror que van desde lo clásico hasta lo experimental.

Ojo, algunas son ampliamente conocidas, otras provienen del cine de lo extraño, esperando a que alguien con buen estómago las descubra.

Trece películas de miedo para ver este Viernes 13

1. Friday the 13th (1980) — Sean S. Cunningham

No puede faltar la película que convirtió esta fecha en un ícono del horror. Camp Crystal Lake, adolescentes desprevenidos y un asesino con sed de venganza. Jason Voorhees nacería aquí como mito… aunque su máscara no aparezca aún.

2. Cube (1997) — Vincenzo Natali

Un grupo de personas despierta en una estructura geométrica mortal, repleta de trampas letales. Minimalista y claustrofóbica, es un juego de lógica y paranoia con un aura de pesadilla matemática. Ideal para un viernes que se siente diseñado por fuerzas invisibles.

3. Hereditary (2018) — Ari Aster

Traumas familiares, cultos demoníacos y un descenso a la locura filmado con una precisión escalofriante. Una de las mejores obras modernas del terror psicológico, cargada de símbolos, presencias invisibles y escenas difíciles de olvidar.

4. The House of the Devil (2009) — Ti West

Un homenaje al cine de terror ochentero. Una niñera, una mansión aislada, una familia extraña... y un ritual oculto. Lenta, atmosférica, hipnótica. Tan retro que incluso parece filmada en los 80.

5. Mad God (2021) — Phil Tippett

Una obra maestra del stop-motion oscuro. Creador de efectos visuales en Star Wars y Jurassic Park, Tippett pasó 30 años desarrollando este viaje infernal sin diálogos. Es asfixiante, grotesca, apocalíptica. No para todos los públicos.

6. Suspiria (1977) — Dario Argento

Colores psicodélicos, una escuela de danza dirigida por brujas y una banda sonora de Goblin que te deja al borde del colapso. Una cumbre del giallo y el horror estético. Ideal para noches malditas.

7. Lake Mungo (2008) — Joel Anderson

Un falso documental australiano tan inquietante como emocional. Una joven muere en circunstancias extrañas, pero las grabaciones familiares comienzan a revelar que algo no está en paz. Uno de los relatos de fantasmas más sutiles y eficaces que existen.

8. The Wicker Man (1973) — Robin Hardy

Un oficial de policía investiga la desaparición de una niña en una isla remota. Paganismo, fuego, canciones, sacrificios. No es terror en el sentido clásico, pero su final quema.

9. Possum (2018) — Matthew Holness

Una pesadilla británica sobre un títere arácnido, la culpa, el abuso y la locura. Minimalista, opresiva, lenta, pero profundamente inquietante. De esas películas que no quieres volver a ver... pero tampoco olvidar.

10. 13 Cameras (2015) — Victor Zarcoff

Una joven pareja se muda a una nueva casa sin saber que su arrendador los vigila con una red de cámaras ocultas. No es brillante, pero su premisa realista e incómoda la hace efectiva para quienes temen que los ojos estén en todas partes.

11. The Love Witch (2016) — Anna Biller

Una bruja moderna, con estética de los años 60, usa hechizos para conseguir el amor… pero sus conjuros terminan en tragedia. Visualmente hipnótica, llena de ironía, feminismo oscuro y sensualidad ritual.

12. Extra Ordinary (2019) — Mike Ahern y Enda Loughman

Una joya irlandesa poco conocida que mezcla comedia y terror de forma brillante. Una mujer con habilidades psíquicas ayuda a un viudo a salvar a su hija de un culto satánico liderado por una exestrella de rock. Un cierre perfecto y ligero para una noche intensa.

13. Noroi: The Curse (2005) — Kōji Shiraishi

Una joya maldita del terror japonés en formato found footage. Un documentalista investiga fenómenos paranormales que, poco a poco, revelan una conexión aterradora con un antiguo demonio llamado Kagutaba.

