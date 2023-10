Con un evento en Londres, exclusivo para medios de comunicación y distribuidores, la marca británica MG -parte del conglomerado chino SAIC- que cumple tres años en México este octubre, con más de 105 mil unidades vendidas, no descansa sobre sus logros y muestra apetito por más. Tanto que ya empezó las ventas de su primer vehículo eléctrico en el país: la ZS EV.

Con 177 caballos de fuerza y 320 km de autonomía, asistencias de la conducción, baterías de iones de litio, llega en una sola versión llamada Dynamo, con precio de 637 mil 900 pesos. Será la primera SUV eléctrica de muchos mexicanos y ya está disponible en cualquiera de las 84 agencias de la marca en el país.

Otros dos eléctricos llegarán en 2024. Uno de ellos ya es un éxito en Europa, donde se ve mucho en las calles, principalmente de Inglaterra: el MG 4. Es un hatchback con formas atrevidas, que mezcla ángulos fuertes en sus esquinas y un manejo sólido y agradable, como lo pudimos comprobar en una pequeña prueba hecha en el legendario sitio Goowood, famoso por su festival de velocidad y que se ubica a dos horas y media de Londres.

Pero la cereza del pastel fue otra: el Cyberster, un convertible biplaza, tal vez un poco grande para ser llamado roadster, que conocimos en el centro de diseño de SAIC Motors en Londres y vimos -aunque no manejamos- al día siguiente en Goodwood.

Belleza, acabados, futuro

El Cyberster es totalmente eléctrico, con dos motores y puertas que se abren en forma de tijeras, con sólo picarle un botón. En el estudio, aún como concepto, lo vimos con volante del lado derecho y en Goodwood, ya del lado izquierdo.

No será todo. También vendrán, con motores de gasolina, el hatchback MG3, ya en su nueva generación que aún no fue presentada. El sedán MG7, con un diseño elegante y propositivo; la SUV MG9, moderna y lujosa y la pickup Maxus, complementando una gama que será la herramienta para que MG llegue a su objetivo - no declarado oficialmente- de 100 mil unidades vendidas en México en 2024. Para este año, quieren vender 70 mil.

MG cumplirá 100 años en 2024. Y lo quiere celebrar en grande. Su renacimiento, después de prácticamente desaparecer cuando estuvo en manos británicas y no tener mejor suerte cuando fue parte del grupo alemán BMW, ha sido espectacular ya administrada por SAIC, el mayor fabricante chino de automóviles, este año debe vender 800 mil vehículos MG en todo el mundo. Para su centenario quiere llegar a un millón de vehículos vendidos. México, que sólo queda por debajo de China e Inglaterra en número de ventas, ha sido y será clave para lograr ese ambicioso objetivo, que se muestra aún más retador debido al arribo de tantos nuevos jugadores en el mercado nacional. El liderazgo de Zhang Wey, el presidente de MG en nuestro país, ha demostrado la capacidad de lograr lo que pocos pensaban posible hace tan sólo tres años, pese a la pandemia.

CT