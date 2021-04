Ateca FR 2021, lo mejor que le pudo pasar a Seat

Lo trabajaron desde hace casi dos décadas y hoy la estrategia por apostar por SUVs es lo mejor que le ha podido pasar a Seat, una marca española que recientemente cumplió 20 años en nuestro país y tal es el caso que hoy tenemos su portafolio de productos dominado por tres camionetas: Arona, Tarraco y su majestad Ateca FR 2021, un vehículo que se pone algo más que al día y tuvimos la fortuna de probar.

Hablemos del diseño exterior, pues esta camioneta cuenta con cambios en todas sus líneas gracias a un importante facelift, donde vemos el nuevo logotipo “Ateca” con una tipografía más alegre, fresca y moderna; hemos de destacar el rediseño del emblema FR, y además los rines de 18 pulgadas que también tiene la versión Xperiencie -y de 17 pulgadas la versión de entrada Style-, así como el popular techo panorámico.

En términos de seguridad tiene elementos que la ponen en la cima de su segmento: con siete bolsas de aire, sensores de estacionamiento atrás, cámara de reversa que se proyecta en la pantalla táctil de 9.2 pulgadas que además alberga el sistema Full Link con Apple CarPlay, Android Auto y Mirror Link, con conectividad mediante Bluetooth. Este sistema es parte de lo más novedoso que tiene Seat en su nueva Ateca, pues ahora es más amigable con el usuario, con una mejor capa de personalización y un uso sumamente práctico y útil.

Entre otras amenidades, ofrece tapete para carga inalámbrica, conexiones con entrada USB tipo C adelante y atrás, y sistema de audio Beats de nueve bocinas y un subwoofer. Esta marca de sonido y su sistema de audio no solía ser el mejor en los autos, pero ¡cómo ha mejorado!, al menos en la Ateca FR suena bien, incluso subiendo el volumen al máximo no experimentamos distorsión. Eso sí, suena muy fuerte.

También estrena el nuevo diseño de volante, algo muy parecido a lo que vimos con su primo el Volkswagen Taos, con tres brazos y buena empuñadura, además de lucir más moderno con botones multifunción y la posibilidad de activar la calefacción.

Y aquí venimos con las “odiosas” comparaciones, pero muchas personas invariablemente quieren saber las diferencias con su casi hermano de VW. Las amenidades en la banca posterior así como el amplio espacio es similar con el Volkswagen Taos, y tiene como diferenciador la cajuela con apertura con el pie y capacidad de 510 litros (esto de la capacidad no cambia ni contra Taos ni obviamente con la anterior Ateca).

El sistema de conectividad da un importante salto, además de un virtual cockpit configurable, en general su utilización es amigable con el usuario. EL INFORMADOR/M. Castillo

Lo que la mueve

Mecánicamente contiene lo mejor gracias a la plataforma MQB del Grupo Volkswagen que le permite montar el motor de cuatro cilindros, 1.4 litros de desplazamiento, turbo, que eroga 150 caballos de potencia y 184 libras-pie de torque, que envían la fuerza a los dos ejes; la caja es automática de ocho velocidades, siendo esto último algo con lo que la marca española da un salto importante hacia el performance. De acuerdo con cifras oficiales de Seat, el consumo de combustible es de 16.8 km/l, pero realmente debe dar 10 u 11 km/l, depende del manejo de cada persona; acelera en 9.1 segundos de 0 a 100 km/h y la velocidad máxima es de 195 km/h. Los frenos son de discos ventilados adelante y discos sólidos atrás, con sistema antibloqueo (ABS) y la suspensión independiente adelante y de eje rígido atrás, complementan la oferta mecánica.

Pero, ¿qué tal se siente el manejo, vale la pena pagar más con respecto a la Xperience y la Style, incluso frente a la VW Taos? Pues les adelanto, esto tiene cero turbo-lag, no percibimos ese momento desesperante en el que pisas el acelerador y no reaccionaba de inmediato, hoy es distinto, desde las primeras revoluciones nos acompaña el impulso del turbo, y en combinación con su peso que es de 1,403 kilogramos tenemos un manejo dócil. La aceleración es fantástica en la FR, con un ajuste en el manejo según nuestra necesidad.

La dirección es precisa, apunta a donde queremos llevarla y la suspensión si bien es un tanto rígida, no incomoda, y los asientos nos abrazan con buena sujeción, incluso después de una hora de manejo en ciudad con tráfico habitual no nos sentimos cansados de la espalda.

En conclusión, el precio es el mismo entre las versiones Xperience y FR, cabe señalar que a inicios de año rondaba los 560,900 pesos y ahora está en 579,301 pesos -en ambos casos-, por lo que la subida de precios ha sido importante, mientras que la básica Style arrancó 2021 en 454,900 pesos, hoy está sobre los 473,301 pesos, por lo que es clara la señal de la alza de precios en el mercado mexicano en general. Su rival principal es VW Taos Highline de 535,900 pesos, pero de entre las dos camionetas tope de gama nos quedamos con esta Ateca FR, por mejor puesta a punto en su conducción y un equipamiento más refinado.

En la parte posterior apreciamos la nueva tipografía de Seat tanto en “Ateca” como en la versión “FR”. EL INFORMADOR/M. Castillo

Ficha técnica

Motor

L4; 1.4 litros; Turbo; Potencia: 150 HP @ 5,000 rpm. Torque: 184 libras-pie @ 1,500-4,000 rpm.

Tracción

Integral

Transmisión

Automática de ocho velocidades (8+R).

Frenos

De discos ventilados adelante y de discos sólidos atrás, con ABS.

Suspensión

Delantera: Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico.

Trasera: Eje semirígido con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico.

Dirección

Eléctrica progresiva.

Dimensiones (mm)

Largo: 4,381.

Ancho: 1,841.

Alto: 1,615.

Distancia entre ejes: 2,638.

Capacidad

Peso: 1,403 kilogramos.

Tanque: 50 litros.

Cajuela: 510 litros

Precio

579 mil 301 pesos