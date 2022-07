Antojos de verano: La eterna duda entre lo dulce y salado

Si la primavera dejó a las personas como el emoji acalorado y derretido, el verano dice “quítate que ahí te voy”, por eso es muy importante alimentarse bien y continuar con una buena hidratación. El verano, además, trae consigo frutas de temporada que solamente se pueden probar en esta época, y otras atemporales, que tienen muchas formas de probarse dependiendo de la época.

A continuación te compartimos algunas ideas para no aburrirte al comer frutas y verduras, porque el verano debe ser sinónimo de felicidad y aventura, no de aburrimiento:

Jicaletas

No hay nada que esta verdura no pueda hacer, desde colarse a las piñatas en las posadas hasta ser una de las mejores opciones para el munchies de la tarde, y en combinación con chamoy y chilito en polvo, convertirse en una grandiosa jicaleta. ¿Quién le dice no a una jicaleta?

Foto: Cortesía

Manzanas con chamoy

No por nada la manzana fue la que le dio la idea a Newton para reflexionar sobre la gravedad, ¡es una fruta ganadora! Y de las muchas formas de combinar, una de las mejores opciones es Manzamoy, que no es cualquier chamoy, sino una pasta que se adhiere a la manzana para luego rodearla incluso de gomitas, golosinas, chile en polvo o lo que se te ocurra, no tiene comparación en la boca.

Foto: Cortesía

Agua de frutas

Ya sea sandía, mango, e incluso limón o tamarindo, pueden ser parte de un agua refrescante que quite el calor, te hidrate y esté lleno de sabor. Si le pones mucho hielo, puede refrescarte aún más y sobre este raspado casero, colocar chile en polvo, tú decides si es del que pica o del que no pica.

Photo by Jamie Street on Unsplash

Mezcla de verduritas

Otra opción muy refrescante para no hacerle muecas a las verduras es hacerlas divertidas con un Mechudo, ¿por qué no dejar las formas tradicionales de comerlas? Una mezcla de zanahoria rallada, jícama y pepino con limón, un chamoy acidito, más chilito en polvo, o incluso alguna salsa picante es todo lo que necesitas para entrarle duro al calor y al hambre.

Foto: Cortesía

Con información de Chilim Balam

AA