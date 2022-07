Snacks saludables para toda la familia

El tema de la alimentación no es la excepción, sin embargo, te sugerimos unas ideas rápidas, sencillas y nutritivas para que el momento del desayuno y los snacks no se vuelvan una locura; opciones prácticas y sencillas de preparar, que además te aportan nutrimentos importantes para tu día a día.

Un desayuno rápido

Una opción sencilla y nutritiva, es crear tu propio bowl de yoghurt con tu fruta favorita. Si por las mañanas tienes poco tiempo, puedes hacerlo una noche antes.



Ingredientes para 1 porción:

1 taza de yoghurt natural sin azúcar

1 cda de arándanos

2-3 trozos de piña fresca

4-5 frambuesas



Preparación:

Corta en trocitos pequeños las frutas. Ponlas en un frasco con tapa y mézclalas con tu yoghurt natural. Tápalo y déjalo en el refrigerador una noche antes de comerlo. Al día siguiente, revuélvelo antes de servir y puedes ponerle nueces, almendras o las semillas de tu elección antes de disfrutarlo.

Photo by Heather Barnes on Unsplash



Un desayuno on the go

Otra opción rápida, nutritiva y fácil de transportar, es hacer un smoothie con yoghurt, este te brindará energía para comenzar el día, además de proteínas, calcio y fermentos.



Ingredientes para 1 porción:

½ plátano

½ naranja

1 yoghurt sabor fresa

2 cucharadas de crema de cacahuate sin azúcar



Preparación:

Pela la naranja y separa los gajos, intentando que no queden hebras. Agregar todos los ingredientes en la licuadora. Licuar y disfrutar.

Photo by Visual Stories on Unsplash



Un snack para disfrutar en familia

Es muy importante tener snacks saludables listos para disfrutar en casa, una buena opción son vasitos de yoghurt con fruta. Podemos prepararlos con anticipación con frutas de temporada, lo cual nos permite ahorrar tiempo, dinero y ayudar al medio ambiente. Esta receta es una gran opción para las familias grandes.



Ingredientes para 2 porciones:

2 vasitos

1 taza de yoghurt natural sin azúcar

1 cucharada sopera de semillas de cáñamo

1 cucharada sopera de semillas de lino molidas

1 cucharadita de canela

Fresas o la fruta de temporada de tu preferencia y almendras en láminas al gusto



Preparación:

Mezcla los ingredientes excepto la fruta. Deja reposar unos 15 minutos. Añade la fruta de temporada o los frutos secos que elegiste.

Foto: Cortesía



Con estas opciones de desayunos y snacks podrás empezar el día de manera saludable y lleno de sabor.

