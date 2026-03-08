Entremares Café: Para desayunar entre amigos

En Guadalajara, digamos la Zona Metropolitana, hay muy pocos —por no decir casi ningún— restaurante que dé servicio de café desde las 7:00 am con un menú que no sea menudo, por ejemplo. Y este lugar llamado Entremares Café es un buen sitio ubicado en la calle Mar Caribe, en el Country Club, justo a la vuelta de la gasolinera de la glorieta Colón, para acudir desde temprano.

En compañía de mi querido socio Jaime, nos reunimos ahí para darle forma a un nuevo proyecto. Así pues, con ganas de entrarle al desayuno, iniciamos con un muy buen café con granos de Chiapas, molido al instante y preparado en una cafetera muy vistosa.

De entrada, y de antojo, llegó un muy buen plato de huevos benedictinos ($260). Normalmente los ofrecen con salmón ahumado, pero pedimos que fuera con lomo canadiense. Con una salsa holandesa muy bien ejecutada —la verdad es que no en todos los restaurantes donde los he probado les queda bien—, montados en un pan brioche. Por un lado venía el lomo canadiense en tiras, que en realidad era tocino, con muchos dorados y de muy buena calidad; medio aguacate cortado en abanico y una pequeña ensalada que le dio frescura al plato, con tomates cherry y lechuga con un aliño suave que no competía con la salsa holandesa.

Seguimos con unas enfrijoladas ($180). Las ofrecen de barbacoa, pollo o queso panela. Optamos por las primeras. De vista, muy bien servidas: vienen tres piezas bien bañadas en unos frijoles bien rebajados para que queden como salsa y no espesos; su relleno bien abultado y con muy buen sabor, humedad y suavidad, denotando una cuidada y larga cocción con las especias adecuadas. Se acompañan con un buen riego de crema de rancho, un poco más líquida de lo normal, y unos buenos tomates cherry cortados por mitad y pasados por un sartén. Terminan con una lluvia de un buen queso cotija que le da un sabor excepcional al plato. Es un buen plato, muy bien ejecutado, y compartirlo fue gratificante para poder probar y compartirte más platillos.

Por último, y para seguir el gozo, ordenamos de antojo y le entramos con ganas a un NY Sándwich ($220). Este es uno de mis platillos favoritos en un menú; siempre que lo veo en carta lo pido, y es un platillo difícil de que quede mal elaborado, salvo que su proteína (que normalmente proviene de un proveedor externo dedicado a ello) no tenga la cadena de frío bien cuidada. Elaborado con un pan de masa madre (que es aquel cuya masa es fermentada y se guarda un poco para añadir a la nueva, y que siempre tenga algo de la antigua), que es de fácil digestión.

Es de sencilla confección, de muy buen sabor, acompañado de un aderezo de chipotle que le da un toque característico del lugar. Contiene 120 g de proteína, pero ofrecen uno con el doble de carne que cuesta 320 pesos, y vale mucho la pena. Larga vida a Entremares Café.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Entremares Café.

Comida: 4.5

Lugar: 5

Servicio: 4.5

D: Mar Caribe 1113, Country Club, Guadalajara.

H: lunes a viernes de 7:00 am a 10:00 pm, sábado y domingos de 8:30 am a 4:00 pm.

T: 33 1330 5564.