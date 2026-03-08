Las bebidas energéticas se han vuelto muy populares en los últimos años, especialmente entre estudiantes, deportistas y personas que buscan mantenerse despiertas o con mayor energía durante el día. Estos productos suelen contener altas cantidades de cafeína, azúcar y otros estimulantes que prometen mejorar el rendimiento físico y mental de forma rápida.

Aunque su consumo ocasional puede parecer inofensivo, diversos especialistas advierten que beberlas con frecuencia o en grandes cantidades puede provocar diferentes efectos secundarios en el organismo. A continuación, algunos de los efectos colaterales más mencionados.

1.- Aumento de la frecuencia cardíaca

Uno de los efectos más comunes es la aceleración del ritmo cardíaco. La cafeína y otros estimulantes presentes en estas bebidas pueden provocar que el corazón lata más rápido de lo normal, lo que en algunas personas genera sensación de palpitaciones.

2.- Problemas para dormir

Consumir bebidas energéticas, especialmente por la tarde o noche, puede dificultar el descanso. La cafeína puede permanecer varias horas en el organismo y alterar los ciclos normales del sueño.

3.- Nerviosismo y ansiedad

Las altas dosis de estimulantes pueden generar inquietud, irritabilidad o ansiedad. Algunas personas también reportan sensación de agitación o dificultad para relajarse después de consumirlas.

CANVA

4.- Dolores de cabeza

El consumo excesivo de cafeína puede desencadenar dolores de cabeza en algunas personas. Además, cuando alguien está acostumbrado a ingerir grandes cantidades y deja de hacerlo, también puede experimentar molestias similares.

5.- Problemas digestivos

Las bebidas energéticas pueden irritar el estómago en ciertas personas, provocando acidez, malestar abdominal o náuseas, especialmente cuando se consumen con el estómago vacío.

6.- Aumento del azúcar en la sangre

Muchas de estas bebidas contienen altos niveles de azúcar. Consumirlas con frecuencia puede contribuir a picos de glucosa en la sangre, lo que a largo plazo puede afectar la salud metabólica.

7.- Deshidratación

Algunas bebidas energéticas tienen efectos diuréticos debido a la cafeína, lo que puede aumentar la eliminación de líquidos del cuerpo. Si no se compensa con suficiente agua, puede aparecer deshidratación.

8.- Incremento de la presión arterial

El consumo elevado de cafeína también puede elevar temporalmente la presión arterial. En personas sensibles o con antecedentes de hipertensión, esto puede representar un riesgo.

9.- Dependencia a la cafeína

El consumo frecuente de bebidas energéticas puede generar dependencia a la cafeína. Cuando la persona intenta reducir su consumo, puede experimentar fatiga, irritabilidad o dificultad para concentrarse.

10.- Sensación de cansancio posterior

Aunque inicialmente proporcionan una sensación de energía, algunas personas experimentan lo que se conoce como “bajón de energía” horas después de consumirlas, lo que provoca más cansancio del que tenían antes.

Las bebidas energéticas pueden ofrecer un impulso temporal de energía, pero su consumo excesivo puede tener consecuencias en la salud. Por esta razón, muchos especialistas recomiendan ingerirlas con moderación y prestar atención a la cantidad de cafeína que se consume a lo largo del día.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

