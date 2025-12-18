3 consejos para eliminar el mal olor de los pies rápido, efectivos y sin gastar mucho dinero

Una de las inseguridades y preocupaciones más frecuentes en las personas es el mal olor de pies, especialmente en las temporadas de calor y humedad en el ambiente.

Muchos no lo saben, pero este olor generalmente se debe al sudor, y aunque la sudoración por sí misma es inodora, el mal olor se manifiesta cuando el sudor está compuesto por ciertas bacterias y levaduras que hay en la piel, generando un hedor desagradable.

Por su parte, el sudor en los pies es completamente normal, ya que esta zona contiene más de 250 mil glándulas sudoríparas y existen muchas personas que sufren de hiperhidrosis plantar, es decir, una sudoración excesiva.

Las infecciones por bacterias y hongos, también conocidas como “pie de atleta”, son de las más comunes entre la población mundial, y son de las afecciones secundarias que pueden agravar el problema del mal olor. Otras de ellas son la dermatitis y la bromhidrosis, que es un olor corporal exagerado y poco usual.

Otras causas de mal olor de pies

Cambios hormonales (como la pubertad)

Estrés

Enfermedades como la diabetes, trastornos hepáticos, renales y tiroideos

Consumir ciertos alimentos y especias

Consumir alcohol y tabaco

Algunos medicamentos

Higiene inadecuada

Uso de calzado y calcetines que no favorecen la transpiración

¿Cómo eliminar el mal olor de pies?

Existen muchos remedios y medidas, tanto para prevenir como para combatir este problema. A continuación te enlistamos las más comunes y efectivas.

Lavarse los pies a diario: la higiene es indispensable para combatir el mal olor de pies. Se recomienda lavarlos de forma minuciosa con un jabón antiséptico para eliminar todas las bacterias. Usar calcetines transpirables: los calcetines y medias confeccionados a partir de fibras naturales, como el algodón o el bambú, promueven la transpiración adecuada además de que absorben muy bien el sudor. Elegir un calzado adecuado: el calzado debe estar elaborado con materiales naturales, ya que los sintéticos provocan humedad que genera un olor desagradable.

Además, el calzado debe elegirse según la actividad que se va a desempeñar, y se recomienda dejarlos ventilar al aire libre durante un rato.

Cabe mencionar que si este es un problema que persiste, lo mejor es acudir a un especialista para que determine un diagnóstico y brinde el tratamiento adecuado para cada caso particular.

AL