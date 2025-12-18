Nike lanza los Air Jordan 4 Ferrari en homenaje a Michael Jordan; precio y cuándo salen

En 1984, Michael Jordan diseñó junto con Nike los Air Jordan. El jugador era entonces un novato en la NBA, pero ya mostraba su potencial. Algo parecido ocurrió con el calzado.

En ese tiempo, la NBA tenía entre sus reglas que los zapatos de los deportistas tuvieran el blanco como color dominante; la irrupción de un modelo negro y rojo fue todo un hito.

La supuesta multa que recibió Jordan no fue sino un elemento adicional para la fama del jugador y de los tenis, pues añadió un aire de rebeldía a un producto que ya contaba con carisma, novedad y espectacularidad.

Los Air Jordan fueron tan populares que, en 1986, Nike retiró su logotipo del modelo y, en 1988, incorporó el famoso logo “Jumpman”, la silueta del jugador con el balón en la mano.

Recientemente fueron presentados los Air Jordan 4014 “Ferrari”, que continúan la historia del calzado para basquetbol al integrar la estética de la escudería italiana de Fórmula 1, un deporte del que Jordan es entusiasta.

Diversos detalles emulan la composición de un coche de F1. ESPECIAL

El modelo utiliza el tono “Challenge Red”, característico de Ferrari, así como aplicaciones de fibra de carbono, un material común en los autos de competición.

Los tenis, identificados con el código IR2082-600, cuentan con un forro de una sola pieza de gamuza roja, con el que se busca emular la carrocería de un auto de carreras. Además, incorporan fibra de carbono en la entresuela, como si se tratara de un chasis ligero.

El logo “Jumpman” aparece en la lengüeta y en un costado del zapato, enmarcado en un escudo amarillo que sustituye al tradicional “Cavallino Rampante” de Ferrari.

Se trata de un modelo exclusivo que saldrá a la venta en 2026 a través de la aplicación SNKRS y en tiendas seleccionadas. Se estima que su precio ronde los 225 dólares estadounidenses, equivalentes a aproximadamente 4 mil 050.79 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.