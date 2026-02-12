¿Es saludable comer la pancita de res?

La gastronomía mexicana tiene variedad de deliciosos platillos; entre ellos destaca la pancita, mejor conocido como menudo.

Este exquisito caldo se prepara con diferentes ingredientes, que al fusionarse, deleitan el paladar de muchas y muchos mexicanos, sobre todos quienes buscan como recuperarse de la famosa “cruda” o de quienes sencillamente quieren compartirlo en un fin de semana en familia.

Este platillo que de acuerdo a historiadores lo trajeron los españoles durante la Conquista, tiene un olor fuerte, razón por la que muchos prefieren no comerlo. Además, su textura no suele ser suave, lo que muchos esperarían. Sin embargo, el menudo también puede aportar algunos beneficios.

¿Cuáles son los beneficios de comer pancita?

El menudo o también pancita contiene propiedades y vitaminas que benefician al orgnismo:

Vitaminas A, B1, B2, B5, B6 y B12

Biotina, la cual favorece el cecimiento del cabello

No contiene carbohidratos

Alto nivel de ácido fólico

Rica en minerales como hierro, zinc, selenio y calcio

Contiene antioxidantes y proteínas.

Contiene actina, miosina, colágeno y elastina

Esta compuesto por la coenzima Q10, buena para dar energía, beneficiar las funciones cardiacas y prevenir la degeneración macular (ojos).

Además otra ventaja es que suele ser una buena opción para cuidar la economía de la familia.

Si bien la pancita es un platillo que tiene diversos beneficios para la salud, se recomienda integrarla con moderación en una dieta equilibrada, ya que, al tener altos contenido de sodio por la combinación de algunos de sus ingredientes, una ingesta elevada podría asociarse con presión arterial alta, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés).

