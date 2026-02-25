Miércoles, 25 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Zona Acapulco: Cartelera y precio de boletos en Jardines de la Arena GNP seguros

El plan ideal para las vacaciones de Semana Santa, música, playa un buen ambiente para todos 

Por: El Informador

Los eventos masivos en Acapulco son la pieza clave en la estrategia estatal para recuperar el flujo turístico y económico del puerto. eticket

Los eventos masivos en Acapulco son la pieza clave en la estrategia estatal para recuperar el flujo turístico y económico del puerto. eticket

El Festival Zona Acapulco se perfila como uno de los eventos musicales más importantes de Guerrero para el 2026, el cual busca posicionarse como una plataforma para el género urbano en el puerto, contando con una cartelera que incluye artistas de reguetón, trap y sonidos alternativos.

LEE: Conoce los conciertos GRATIS en el Teatro Alarife Martín Casillas

Tiene como propósito reactivar la escena de festivales masivos en Acapulco con una propuesta fresca y orientada al público joven, además de situarse y destacar entre los demás eventos musicales que se realizan en la misma ciudad.

La primera edición del Festival Zona Acapulco será el sábado 4 de abril de 2026, concordando con las vacaciones de Semana Santa, e iniciará a las 3:30 de la tarde aunque las puertas se abrirán desde las 3 pm en punto, y se realizará en el recinto Jardines de la Arena GNP Seguros.

Lineup

La cartelera está integrada por diversos artistas.

  • Alvaro Diaz
  • Latin Mafia
  • Noriel
  • Cachirula & Loojan
  • Jesse Baez
  • Sayuri & Sopholov 
  • Ghetto Kids
  • Little Jesus
  • Legallyrxx
  • 3AM
  • Taichu
  • Toy Selectah
  • IZA TKM
  • Paloma Morphy
  • Alanis Yuki
  • Felix Vetsre
  • Irepelusa
  • Mosmo
  • Mensik
  • Fito Silva
  • Rixxia
  • Emi Sopa
  • DJ Lan
  • Iceblade
  • Hesis 
  • Dj Mir 
  • Baby 2000
  • Eliangel
  • Guapis
  • Friend

Preventa y precios de los boletos

La preventa Banamex será a partir del 4 de marzo y la venta general el 6 del mismo mes a través de la boletera eticket.

  • GENERAL FASE 1 mil 995 pesos
  • COMFORT FASE 1 dos mil 990 pesos 
  • PLUS FASE 1 tres mil 990 pesos

De acuerdo con información de la la pagina oficial de la boletera, el evento está sujetado a cargos por servicio por el sistema eticket, los cuales están incluidos en el precio ya listado. La de edad de ingreso y pago del boleto es a partir de nueve años.

La dirección del recinto es Bulevard de las Naciones s/n Granjas del Marqués 39890

LEE: Nodal rechaza acusaciones de abandono y lamenta no poder ver a su hija Inti 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones