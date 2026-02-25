Zona Acapulco: Cartelera y precio de boletos en Jardines de la Arena GNP seguros

El Festival Zona Acapulco se perfila como uno de los eventos musicales más importantes de Guerrero para el 2026, el cual busca posicionarse como una plataforma para el género urbano en el puerto, contando con una cartelera que incluye artistas de reguetón, trap y sonidos alternativos.

Tiene como propósito reactivar la escena de festivales masivos en Acapulco con una propuesta fresca y orientada al público joven, además de situarse y destacar entre los demás eventos musicales que se realizan en la misma ciudad.

La primera edición del Festival Zona Acapulco será el sábado 4 de abril de 2026, concordando con las vacaciones de Semana Santa, e iniciará a las 3:30 de la tarde aunque las puertas se abrirán desde las 3 pm en punto, y se realizará en el recinto Jardines de la Arena GNP Seguros.

Lineup

La cartelera está integrada por diversos artistas.

Alvaro Diaz

Latin Mafia

Noriel

Cachirula & Loojan

Jesse Baez

Sayuri & Sopholov

Ghetto Kids

Little Jesus

Legallyrxx

3AM

Taichu

Toy Selectah

IZA TKM

Paloma Morphy

Alanis Yuki

Felix Vetsre

Irepelusa

Mosmo

Mensik

Fito Silva

Rixxia

Emi Sopa

DJ Lan

Iceblade

Hesis

Dj Mir

Baby 2000

Eliangel

Guapis

Friend

Preventa y precios de los boletos

La preventa Banamex será a partir del 4 de marzo y la venta general el 6 del mismo mes a través de la boletera eticket.

GENERAL FASE 1 mil 995 pesos

COMFORT FASE 1 dos mil 990 pesos

PLUS FASE 1 tres mil 990 pesos

De acuerdo con información de la la pagina oficial de la boletera, el evento está sujetado a cargos por servicio por el sistema eticket, los cuales están incluidos en el precio ya listado. La de edad de ingreso y pago del boleto es a partir de nueve años.

La dirección del recinto es Bulevard de las Naciones s/n Granjas del Marqués 39890

KR