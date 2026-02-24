Cinemex se luce este jueves 26 de febrero con dos estrenos

Este jueves 26 de febrero, las salas de Cinemex suman a su programación dos producciones de alto perfil que destacan por su fuerza narrativa, su carga dramática y su capacidad para generar conversación entre los espectadores.

Con géneros distintos pero igualmente impactantes, los estrenos de esta semana prometen atraer tanto a los amantes de la adrenalina como a quienes prefieren historias profundas, marcadas por conflictos humanos y decisiones límite.

Se trata de dos títulos que, desde enfoques muy diferentes, colocan en el centro temas como el miedo, la memoria y las consecuencias de los actos.

Scream 7

Uno de los lanzamientos es Scream 7, nueva entrega de la emblemática franquicia de terror. En esta ocasión, un nuevo asesino bajo la máscara de Ghostface aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott ha construido una nueva vida.

Sus peores temores resurgen cuando su hija se convierte en el próximo objetivo. Decidida a proteger a su familia, Sidney deberá enfrentarse nuevamente a los horrores de su pasado y poner fin a la masacre de una vez por todas.

Nuremberg: El Juicio del Siglo

Por su parte, Nuremberg: El Juicio del Siglo se sitúa tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La trama sigue al psiquiatra del Ejército estadounidense Douglas Kelley, asignado a evaluar a Hermann Göring y a otros altos funcionarios nazis mientras los Aliados preparan los históricos Juicios de Núremberg.

A medida que profundiza en la mente de los líderes del régimen, el especialista se enfrenta a una inquietante reflexión sobre cómo hombres aparentemente comunes pueden ser capaces de cometer actos de extrema maldad.

Otros estrenos

El Agente Secreto

Solo Necesitas Matar

Venganza

¡Ay, Hola!

La Raya

