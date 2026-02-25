Nana Calistar: Horóscopos para HOY 26 de febrero de 2026

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy jueves 26 de febrero vienen cargados de advertencias claras, consejos sin filtro y ese toque directo que no deja espacio para las medias tintas.

Es momento de abrir bien los ojos, escuchar la intuición y no dejarse llevar por chismes, inseguridades o promesas vacías. Lo que se haga hoy puede marcar el rumbo de los próximos días.

Aries

Hoy tu fuego interno late con fuerza. Si dejas que la rabia guíe tus palabras o acciones, alguien pagará la factura emocional. Dirige esa intensidad hacia tus tareas pendientes y verás cómo esa energía se transforma en logros concretos. Un ingreso inesperado puede caer justo cuando pensabas que no habría fortuna.

Tauro

Tu testarudez puede ser tu propio obstáculo. Si algo no está funcionando, haz una pausa, respira y dale la vuelta al guion. En el amor, deja de mendigar atención: quien valga la pena entenderá tu valor sin que lo pidas. Alguien de tierra podría estar observándote con interés, aunque tú estés mirando al pasado.

Géminis

Una propuesta resplandece ante ti, pero no todo lo que brilla es garantía de éxito. Revisa con lupa los detalles antes de firmar algo o comprometerte. En cuanto a rumores y chismes, ignóralos: muchas veces la envidia solo desea tu distracción.

Cáncer

Tu tendencia al dramatismo puede jugarte en contra hoy. Recuerda que muchas veces eres tú mismo tu peor crítico. Los astros te invitan a moderar las emociones y a cuidar tu cuerpo: el estómago puede resentirse si cargas coraje sin necesidad.

Leo

Las luces del escenario se acercan: hoy puedes destacar en el ámbito profesional. Sin embargo, el brillo auténtico no necesita eclipsar a los demás. Recibirás un mensaje sorprendente; controla tu impulsividad antes de responder.

Virgo

Hoy es el día para ocupar tu energía en arreglar tu propio terreno. Has estado tan pendiente de otros que tu vida personal quedaba en segundo plano. Revisa tus cuentas y organiza tus gastos: la quincena parece estirarse antes de tiempo.

Libra

La balanza finalmente se inclina a tu favor en esa situación conflictiva que te tenía en tensión. En lo sentimental, olvida la perfección: ni tú ni nadie lo es. Una sorpresa de un amigo puede alterar tu estado de ánimo a media tarde.

Escorpión

Tu intuición está encendida. Si algo no cuadra, confía en tu instinto y habla claro antes de que se acumulen malentendidos. Es momento de evitar que te vean como alguien fácil de manipular.

Sagitario

Una invitación interesante te llama la atención —ya sea para una escapada o un plan espontáneo—. Aprovecha la oportunidad de despejar la mente. Eso sí, no camines distraído: los riesgos físicos pequeños están anunciados.

Capricornio

El trabajo puede sentirse pesado, pero tu fortaleza interna te sostiene. Hoy podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo. Disfruta ese momento sin restarle valor a tus logros.

Acuario

La energía de renovación sigue acompañándote. Hoy puedes resolver un conflicto familiar con honestidad y claridad. Aprovecha esa vibra positiva para pedir lo que realmente necesitas, pues el universo parece alineado contigo.

Piscis

Es tiempo de aterrizar ideas y proyectos que hasta ahora estaban flotando en el aire. Un encuentro del pasado puede provocar nostalgia, pero recuerda por qué esa etapa quedó atrás. Avanza con determinación.

