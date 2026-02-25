Este miércoles 25 de febrero de 2026 continúa el programa Encuentros Sonoros en el Teatro Alarife Martín Casillas, el cual albergará una serie de conciertos gratuitos en Guadalajara, un plan ideal para que la música tradicional, sinfónica coral y romántica se convierta en un encuentro entre artistas y públicos de todas las edades.

El programa organizado por la Jefatura de Música y Arte Sonoro, presenta este miércoles 25 de febrero a la Banda de Música del Estado de Jalisco, dirigida por Germán Gutiérrez Manzo, reconocida por su labor de difusión de la música de banda sinfónica.

El concierto será a las 19:00 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas, con dirección en: Alcalde 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

La entrada del concierto es gratuita, sin embargo, para esta y el resto de las presentaciones del programa se necesita boleto, el cuál se solicita en taquilla sin costo.

El ciclo de conciertos tiene el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad y el patrimonio musical del Estado a través de estas presentaciones a cargo de las agrupaciones de la Secretaría de Cultura, comprometidas con la promoción de la música del estado.

Otras presentaciones de Encuentros Sonoros en el Teatro Alarife Martín Casillas

Banda del Estado de Jalisco

25 de febrero | 19:00 horas

Coro del Estado de Jalisco

4 de marzo | 19:00 horas

Rondalla Voces del Alma de Jalisco

11 de marzo | 19:00 horas

