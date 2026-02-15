Zendaya en México; la actriz es captada en el centro de la CDMX

¿Zendaya está en México? Esa es la duda que ha surgido entre usuarios de redes sociales después de que comenzaran a difundirse varias imágenes de la actriz en calles de la Ciudad de México.

La información sobre su presunta visita empezó a circular en plataformas como TikTok y X, donde se publicaron fotografías en las que aparece posando frente a la escultura conocida como “El Caballito”, ubicada en el Centro Histórico.

En las imágenes, la actriz viste un top, falda larga y saco negro, y está acompañada por camarógrafos y parte de un equipo de producción.

Hasta ahora no se ha confirmado cuál sería el proyecto que la habría traído al país, aunque se especula que podría tratarse de una campaña publicitaria o de material promocional relacionado con su próxima película, The Drama.

Horas antes de que circularan esas fotografías, también fue captada en un restaurante, lo que además descartó los rumores que señalaban que la actriz y su prometido estarían esperando a su primer hijo.

Las reacciones no tardaron en aparecer: mientras algunos fans expresaron sorpresa y entusiasmo, otros cuestionaron la autenticidad de las imágenes o incluso si realmente fueron tomadas en la capital.

Por el momento, no hay información oficial que confirme los motivos de su presencia en México ni si visitó otros puntos del país.

SV