Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 16 al 22 de febrero

Aries

Aries, estos días te invitan a soltar defensas y atender tu voz interior. La luna nueva en Piscis del 17 de febrero, asociada con un reinicio emocional y espiritual, inaugura un proceso de sanación que facilita liberar culpas, temores y responsabilidades que ya no te corresponden.

El eclipse solar en Acuario, también el 17, introduce giros inesperados, revelaciones y nuevas direcciones, especialmente en lo social o profesional, empujándote hacia un rumbo distinto. Confronta el temor a perder el control. Tu aprendizaje consiste en aceptar apoyo y construir alianzas en lugar de insistir en la autosuficiencia. El miércoles de Ceniza, 18 de febrero, marca un momento de introspección y depuración simbólica. Además, el año del Caballo en el calendario chino, que inicia el 16 de febrero, imprime dinamismo y valentía a tus decisiones.

Tauro

Tauro, la influencia pisciana sensibiliza tu mundo afectivo y fortalece vínculos y aspiraciones que te inspiran. La luna nueva en Piscis del 17 de febrero propicia un renacer interno que te acerca a personas afines y te ayuda a cerrar relaciones que ya no suman.

El eclipse solar en Acuario, ese mismo día, impacta tu ámbito profesional y puede activar inseguridades respecto a la estabilidad. El desafío es flexibilizarte y permitir que un cambio incómodo te eleve a otro nivel. El miércoles de Ceniza favorece la limpieza emocional. Con el inicio del año del Caballo el 16 de febrero, se activa un impulso decidido para avanzar sin titubeos.

Géminis

Géminis, la semana demanda claridad afectiva y determinaciones relevantes. La luna nueva en Piscis del 17 de febrero ilumina tu vocación y te exhorta a priorizar la intuición por encima del razonamiento excesivo.

El eclipse solar en Acuario abre horizontes mediante estudios, viajes o nuevas perspectivas, desafiando tu temor a la incertidumbre. El aprendizaje radica en confiar aun sin contar con todas las respuestas. El miércoles de Ceniza invita a revisar prioridades, mientras que el año del Caballo, iniciado el 16 de febrero, potencia tu determinación para materializar objetivos.

Cáncer

Cáncer, la energía pisciana intensifica tu sensibilidad y tu fe. La luna nueva en Piscis del 17 de febrero facilita sanar heridas profundas y recuperar esperanza en un ámbito que parecía perdido.

El eclipse solar en Acuario transforma dinámicas vinculadas a recursos compartidos o lazos intensos, activando el miedo a desprenderte de lo que te brinda seguridad. El reto es soltar apegos o deudas emocionales obsoletas. El miércoles de Ceniza promueve perdón y liberación. El año del Caballo aporta impulso para avanzar con fortaleza interior.

Leo

Leo, se perfilan decisiones afectivas de peso. La luna nueva en Piscis del 17 de febrero te conduce a examinar tu intimidad y deseos genuinos.

El eclipse solar en Acuario redefine relaciones significativas, generando cambios o cierres necesarios y despertando el temor a perder dominio sobre la situación. Tu tarea es permitir que los vínculos evolucionen sin imponer condiciones rígidas. El miércoles de Ceniza sugiere dejar atrás patrones dañinos. El año del Caballo favorece una expresión amorosa más audaz y auténtica.

Virgo

Virgo, la luna nueva en Piscis del 17 de febrero incide en tu esfera de pareja, promoviendo empatía y apertura emocional.

El eclipse solar en Acuario altera rutinas y dinámicas laborales o de salud, removiendo el miedo al desorden. El desafío es aceptar que cierta reestructuración cotidiana puede optimizar tu bienestar. El miércoles de Ceniza resulta propicio para depurar pensamientos y reorganizar prioridades. El año del Caballo incentiva a confiar más en tu percepción interna.

Libra

Libra, es momento de reconectar con tu equilibrio físico y espiritual. La luna nueva en Piscis del 17 de febrero facilita ordenar tu vida afectiva y restaurar armonía interna.

El eclipse solar en Acuario activa creatividad y deseo de expresión, confrontando el temor a mostrar vulnerabilidad. Tu reto es manifestarte con autenticidad sin temer juicios externos. El miércoles de Ceniza invita a liberar culpas. El año del Caballo imprime elegancia y determinación a tus avances.

Escorpio

Escorpio, la luna nueva en Piscis del 17 de febrero despierta anhelos profundos e inspiración creativa.

El eclipse solar en Acuario moviliza asuntos familiares o domésticos, generando ajustes necesarios y enfrentándote al miedo a la inestabilidad emocional. El aprendizaje consiste en permitir que verdades ocultas transformen tu base afectiva. El miércoles de Ceniza promueve cerrar heridas antiguas. El año del Caballo te impulsa a decidir con valentía desde tu autenticidad.

Sagitario

Sagitario, la semana favorece diálogos trascendentes. La luna nueva en Piscis del 17 de febrero te anima a sanar a través de la comunicación y expresar lo pendiente.

El eclipse solar en Acuario trae novedades o cambios en tu entorno inmediato, activando temor a confrontaciones o decisiones apresuradas. El reto es comunicar con honestidad sin evadir tensiones. El miércoles de Ceniza invita a revisar intenciones. El año del Caballo fortalece tu entusiasmo para avanzar con claridad.

Capricornio

Capricornio, la luna nueva en Piscis del 17 de febrero suaviza tu rigidez habitual y te acerca a emociones que habías contenido.

El eclipse solar en Acuario impacta tus finanzas, promoviendo transformaciones que pueden generar inquietud por el control económico. Tu desafío es reorganizar recursos con mayor adaptabilidad y explorar nuevas vías de prosperidad. El miércoles de Ceniza favorece soltar preocupaciones persistentes. El año del Caballo refuerza tu confianza en tu capacidad de generar abundancia.

Acuario

Acuario, atraviesas una etapa determinante.

El eclipse solar en tu signo el 17 de febrero señala un renacimiento identitario que redefine metas y proyección personal, activando el temor a abandonar versiones anteriores de ti mismo. La luna nueva en Piscis ese mismo día fortalece tu sensibilidad y conexión espiritual. El miércoles de Ceniza respalda la depuración de patrones obsoletos. Con el inicio del año del Caballo el 16 de febrero, se acentúa tu disposición a tomar decisiones audaces.

Piscis

Piscis, la luna nueva en tu signo el 17 de febrero inaugura un ciclo de renovación integral, aportando lucidez y fortaleza interna.

El eclipse solar en Acuario moviliza tu economía y te libera de cargas invisibles que obstaculizaban tu progreso. Te confronta con tus propias sombras para que las observes con compasión y te emancipes emocionalmente. El miércoles de Ceniza invita a iniciar un camino más consciente. El año del Caballo potencia tu avance con fe y determinación.

YC