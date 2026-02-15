Estos son los 10 contenidos más vistos de la semana en Disney+ México

Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, se mantiene como uno de los servicios más preferidos por las audiencias al concentrar en un solo catálogo contenidos de alto impacto como las producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados que han acompañado a distintas generaciones.

Con una estrategia que combina estrenos recientes, producciones originales y películas emblemáticas, la plataforma renueva semana a semana el ranking de los contenidos más vistos por sus suscriptores. Este listado funciona como un indicador de las tendencias de consumo actuales y confirma la vigencia de las historias que distinguen al universo Disney.

De acuerdo con el conteo más reciente, este es el top 10 de películas más vistas de la semana en Disney+:

Depredador: Tierras Salvajes

Esta trepidante entrega de la franquicia de Predator sucede en el futuro en un planeta remoto. Un joven depredador repudiado por su clan encuentra una aliada inesperada, Thia, y emprende un peligroso.

La Princesa y el Sapo

Un giro moderno sobre un cuento clásico de Walt Disney Animation Studios presenta a una hermosa joven llamada Tiana, quien sueña con tener su propio restaurante. Cuando conoce a un príncipe sapo que desesperadamente quiere ser humano otra vez, un beso fatídico los lleva a ambos a una divertida aventura en los místicos pantanos de Luisiana.

El Diablo Viste a la Moda

Como asistente de Miranda Priestly, la imposible y demandante editora de una importante revista de modas de Nueva York, la joven Andy Sachs ha conseguido un trabajo que muchas chicas morirían por tener. Desafortunadamente para ella, su celestial puesto como la asistente personal de Miranda podría ¡hasta llevarla a la tumba!

Depredador: La Presa

En 1719, una habilidosa guerrera comanche protege a su tribu de un depredador alienígena altamente evolucionado que caza humanos por deporte.

Imperfectamente Perfecta: Ella McCay

“Ella McCay” narra la historia de una joven idealista que hace malabares con su familia imperfecta y su pasión por su trabajo. Escrita y dirigida por James L. Brooks, esta comedia fresca y conmovedora trata sobre las personas que amamos y cómo sobrevivir a ellas.

Avengers Endgame

En el final épico de la Saga del Infinito, los Avengers se enfrentan a Thanos. Cuando eventos devastadores arrasan con la mitad de la población mundial y fracturan sus filas, los héroes restantes luchan por avanzar. Pero deben unirse para restaurar el orden y la armonía en el universo y traer de vuelta a sus seres queridos.

Los Muppets: Un Show Especial

¡Es el show de los Muppets! Kermit, Miss Piggy y el querido elenco de los Muppets están de regreso con un nuevo evento especial. La música, la comedia y un montón de caos están por desatarse cuando los Muppets tomen de nuevo el escenario del Teatro de los Muppets original con su invitada especialísima: ¡Sabrina Carpenter!

Avatar: El Camino del Agua

Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.

Otro viernes de Locos

Anna tiene una hija y está a punto de convertirse en madrastra de otra. Mientras se enfrentan a las innumerables complicaciones que trae consigo la unión de dos familias, Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces en el mismo sitio.

Avengers Infinity War

El poderoso Thanos está a punto de hacer que la destrucción reine en el universo. Los Avengers y sus aliados superhéroes arriesgarán todo en la mejor batalla de todos los tiempos.

