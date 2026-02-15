Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana 16 al 20 de febrero

Aries

Para Aries, la carta que rige la semana es La Rueda de la Fortuna, símbolo de ascensos, crecimiento y movimientos favorables. Son momentos de estar arriba, de evolucionar y de analizar cuidadosamente con quién te estás relacionando y qué necesitas para sentirte mejor en todos los sentidos.

Tu mejor día será el martes 17 de febrero, cuando habrá una alineación completa de energías positivas que favorecerán propuestas laborales, proyectos nuevos y decisiones importantes.

Tus números mágicos serán 04, 25 y 78; tus colores el amarillo y el naranja. Lo más importante será reforzar tu fuerza espiritual y recordar que puedes reinventarte cada día. Volver a estudiar, adquirir nuevos conocimientos, mejorar tu alimentación o iniciar una dieta serán decisiones acertadas. Tu punto débil serán problemas de garganta, pulmones o algún virus, así que cuídate y combate el insomnio.

En el amor, si tienes pareja continuarás estable; si estás soltero, Leo, Sagitario y Acuario serán signos compatibles que se acercarán con intenciones serias. Aries casado o comprometido podría recibir noticia de embarazo.

Tauro

Para Tauro aparece la carta de La Torre, que habla de reconstrucción y bases sólidas. Es momento de construir una vida más estable, formar patrimonio y asegurar tu futuro con bienes como casa, terreno o local. Se recomienda guardar dinero para emergencias y no caer en fraudes ni mentiras laborales.

También es buen momento para estudiar administración, ventas o comunicación, incluso idiomas como inglés o áreas relacionadas con comercio internacional y derecho aduanal, ya que se visualizan negocios o contratos con personas del extranjero. Tu mejor día será el 18 de febrero.

Tus números mágicos serán 10, 37 y 71; tus colores blanco y rojo. Podrías ser invitado a dar clases o participar en instituciones públicas o privadas. Controla el enojo, porque quien se enoja pierde. Amor del pasado buscará regresar, pero conviene cerrar ese ciclo. Compatibilidades fuertes con Sagitario, Capricornio y Virgo. Si estás en pareja, evita celos y control excesivo.

Las cartas hablan de raíces de abundancia y dinero extra. Cambiar de banco o cerrar tarjetas innecesarias será acertado. A partir del 18 de febrero comienza una nueva vida. Caminar, tomar sol y elevar tu espíritu te protegerá de energías negativas.

Géminis

Para Géminis llega la carta de El Loco, que simboliza madurez y crecimiento consciente. Es momento de dejar atrás rencores, venganzas y pensamientos sobre el pasado. Debes definir hacia dónde quieres dirigir tu vida en este 2026.

Tu mejor día será el 19 de febrero, con energías alineadas que traerán abundancia y propuesta laboral de empresa extranjera. Di que sí. Continúa capacitándote y elimina chismes o personas falsas que contaminan tu energía. Tus números mágicos son 22, 41 y 66; tus colores azul intenso y rojo.

Lo que estabas esperando llegará: sorpresa económica, laboral o amorosa. Usa más la razón que el corazón. Tu punto débil serán huesos, cadera y espalda; cuida también la vista y visita al oculista. Si haces dieta, hidrátate bien.

En el amor, estabilidad si tienes pareja; si no, Libra, Acuario y Piscis serán compatibles. Pide un deseo, porque puede cumplirse casi de inmediato. Se aconseja sabiduría profunda, evitar conflictos y enfocarte en tu crecimiento profesional.

Cáncer

La carta de La Estrella ilumina tu semana. Las energías están alineadas para que crezcas económicamente. Cuida espalda y evita personas malintencionadas. El 16 de febrero será tu mejor día, con ingreso extra y reconocimiento laboral.

Organiza documentos importantes para posibles trámites de casa, coche o terreno. Punto débil: quistes, hormonas, próstata o tiroides. No caigas en fraudes.

En el amor será una semana apasionada, con compatibilidad fuerte con Tauro, Piscis y Escorpión. Posible embarazo, incluso gemelos, para quienes están casados. Tus números mágicos 08, 17 y 76; colores azul fuerte y amarillo.

Se recomienda estudiar arte, diseño o medicina. Habla con verdad y protege tu energía. Si llevas proceso legal, saldrás triunfador. Viajes y propuestas del extranjero se visualizan, marcando un año de expansión.

Leo

La carta de El Mundo te impulsa a comenzar de cero y trabajar en humildad. Tu mejor día será el 20 de febrero, con dinero extra, posible viaje y solución legal. Podrías concretar compra de coche.

Tu punto débil será estrés e insomnio. Evita pensamientos que no han ocurrido. Adopta mascota, conecta con naturaleza y cambia colchón si es necesario. Cuídate de chismes.

Tus números mágicos 02, 48 y 56; colores amarillo y naranja. Practica yoga o actividades espirituales. Ex pareja buscará aclaraciones, pero no tienes obligación de dar explicaciones. Compatibilidad con Sagitario, Capricornio y Aries.

Se marca regalo especial como cadena de oro o plata y gran sorpresa positiva. Haz limpieza en casa y celular; viene abundancia y estabilidad económica.

Virgo

La carta de El Juicio anuncia decisiones trascendentales. Es momento de resolver asuntos pendientes y madurar. Cuida tu dinero, no lo prestes y paga deudas.

Tu mejor día será el 17 de febrero, ideal para trámites, cambios laborales o compras importantes. Tus números mágicos 04, 15 y 47; colores azul fuerte y blanco.

Punto débil: riñones, páncreas y vejiga; controla alimentación y azúcar. La carta del unicornio señala riqueza e inversión. Se recomienda estudiar cocina, idiomas o áreas profesionales.

Viaje en Semana Santa se visualiza. Compatibilidad con Capricornio, Tauro y Aries. Posible arreglo de herencias o títulos legales. Cambio de look favorecido. Podrías recibir puesto importante en política o gobierno.

Las cartas insisten: visualiza tu futuro, fortalece tu base familiar y no peques de inocente. Esta semana trae crecimiento, estabilidad y oportunidades para consolidar riqueza y paz interior si actúas con disciplina y determinación.

Libra

Para Libra se manifiesta la carta de El Sol, una de las más poderosas del tarot. Esta energía indica brillo, expansión y éxito. No debes dejar de desarrollarte ni frenar tu crecimiento profesional. Es momento de volver a estudiar, tomar cursos de inteligencia artificial, idiomas, redes sociales, marketing, publicidad o desarrollo político, ya que eso fortalecerá tu futuro laboral.

Será una semana de mucho trabajo, juntas y contratación de personal. Incluso podrían ofrecerte aumento de sueldo o ascenso. Di que sí, porque tienes la capacidad de asumir mayores responsabilidades. Sin embargo, tu punto débil serán las hormonas, el estrés y la angustia, lo que podría detonarte enojo o pensamientos negativos. Analiza bien tus decisiones, aléjate de personas conflictivas y rodéate de gente positiva.

Invierte en ti: ropa, perfume, accesorios. Tus números mágicos son 12, 36 y 67; colores naranja y rojo. Se marcan tres golpes de suerte en cuestiones de lotería. Viene una transformación positiva, pero necesitas planear tu año con estrategia y visión clara.

Si has estado soñando con alguien fallecido, enciende una veladora y dedícale una oración para sanar emocionalmente. En el amor, embarazo en puerta si tienes pareja; si estás soltero, compatibilidad con Géminis, Aries y Acuario. El 20 de febrero será ideal para trámites como pasaporte o visa. El mensaje es claro: el tiempo no regresa, aprende del pasado y aprovecha cada minuto.

Escorpión

La carta de El Carruaje impulsa a Escorpión a avanzar sin miedo. Traes estabilidad profesional y buena suerte, pero debes dejar de cargar problemas ajenos. Depura amistades y conserva solo las que sumen. No necesitas multitudes, sino lealtad.

Se recomienda estudiar administración, contabilidad o desarrollo personal para fortalecer tu base laboral. Controla tu carácter, evita hablar de más y guarda tus asuntos personales. Tu mejor día será el 16 de febrero. Tu punto débil es el estómago: gastritis, úlceras o colitis derivadas del estrés.

Un amor del pasado piensa en ti, pero ya tiene compromiso; suéltalo. Compatibilidad con Piscis, Cáncer y Tauro. Habrá invitación a evento familiar y se aconseja cambio de look. Tus números mágicos son 06, 15 y 50; colores rosa mexicano y rojo.

Recibirás dinero pendiente y conviene cambiar de banco si los intereses no te favorecen. Se visualiza negocio propio y nuevo ingreso. Eres leal y de corazón firme; busca relaciones que te sumen felicidad verdadera.

Sagitario

Sagitario recibe una carta de dinero rápido y fácil, señal de contratos nuevos, estabilidad y abundancia. Sin embargo, debes protegerte de envidias, malas vibras o mal de ojo. El 20 de febrero enciende una veladora blanca o roja y encomiéndate al arcángel Miguel.

No compartas tus planes ni ingresos. Será semana de proyectos laborales y posibles socios extranjeros. Tu punto débil será la mente: migraña, ansiedad e insomnio. Descansa más y cuida tu alimentación.

Tus números mágicos son 11, 19 y 68; colores blanco y azul intenso. Reflexiona sobre tu vida, haz balance y programa tus próximos pasos. Las ventas son tu fuerte; cualquier negocio relacionado prosperará.

Compatibilidad con Virgo, Leo y Aries. Si estás conociendo a alguien, no te precipites. Planea vacaciones en marzo o abril. Si deseas tatuarte o realizarte algún procedimiento estético, hazlo con especialistas confiables.

Capricornio

La carta de Oros marca viajes, nuevos trabajos y riqueza. Tu aura es magnética, pero debes alejarte de personas envidiosas. Tu mejor día será el 17 de febrero, cuando llegará propuesta de negocio propio. No esperes a nadie, actúa.

Tu punto débil será el estómago y el intestino; la colitis se relaciona con sobrepensar. Relájate y duerme mejor. Tendrás golpes de suerte con los números 13, 21 y 30; colores blanco y negro.

Se recomienda encender una veladora blanca el 17 y pedir protección. Compatibilidad amorosa con Tauro, Virgo y Escorpio. Si estás en pareja, estabilidad; si no, llegan amores nuevos.

Aplica el “yo soberano”: primero tú, tu felicidad y tu salud. Se marcan viajes constantes y necesidad de arreglar desperfectos en casa para limpiar energías. Mantén proyectos en secreto.

Acuario

La carta de El Emperador te representa: fuerza, liderazgo y poder. Deja el pasado atrás y vive el presente con visión de futuro. Tu mejor día será el 18 de febrero con propuesta laboral o negocio propio.

Estudia ventas, idiomas o ingeniería para generar ingresos extra. Atiende trámites legales pendientes. Tus números mágicos son 01, 09 y 52; colores verde y blanco.

Cuida tensiones en cuello y espalda. Compatibilidad con Acuario, Tauro y Géminis. Cuidado con traiciones laborales. Se marca crecimiento poderoso y cierre de ciclos: suelta personas y situaciones que ya no suman.

Piscis

La carta de La Templanza anuncia calma y desarrollo positivo. Cuídate de chismes y personas intrigantes. Viene propuesta de matrimonio o relación estable con Géminis, Virgo o Escorpio.

Tu mejor día será el 19 de febrero, ideal para cirugía, dentista o tratamientos médicos. Punto débil: dientes, garganta y gripa. Estudia cosmetología, masajes o áreas humanistas para generar ingreso extra.

Tus números mágicos son 01, 17 y 88; colores rojo y blanco. Enciende una veladora el 19 y pide protección al arcángel Miguel. Usa un listón rojo en el tobillo derecho para protección.

Administra tu tiempo y vive el aquí y ahora. Se marca invitación a evento familiar y oportunidad laboral importante. La naturaleza, mascotas y playa recargarán tu energía. Viene premio grande en juegos de azar. La abundancia está alineada a tu favor.

Con información de Mhoni Vidente

MF