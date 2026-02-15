Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 16 al 22 de febrero

Aries

Aries, este momento es clave para ti. Con la presencia de Saturno y Neptuno en tu signo, se abre una etapa profundamente transformadora. Lo que antes parecía estancado, lo que no avanzaba pese a tus intentos y te sacaba de tu centro, comienza a moverse a tu favor.

Los cambios actuales te benefician enormemente, especialmente si decides actuar con prudencia. Es momento de ser estratégico: no reveles todos tus planes ni compartas cada paso que das. No todas las personas que te rodean son amigos; muchos son solo conocidos. Permite que los resultados hablen por ti.

Neptuno, que estuvo en Piscis desde 2011, ahora transita por Aries, impulsándote a retomar sueños guardados, proyectos olvidados e ideas que parecían archivadas. Tu creatividad es una de tus mayores virtudes; úsala, pero con discreción.

Los eclipses y los movimientos planetarios activan procesos que te llevaron a crecer, aprender y liberarte de limitaciones mentales y emocionales. Las experiencias difíciles fueron lecciones necesarias. A partir de ahora comenzarás a ver resultados concretos. Es tiempo de avanzar, definir quién permanece en tu vida y actuar con firmeza. Todo lo que pospusiste está listo para concretarse.

Tauro

Tauro, atraviesas un periodo decisivo. Júpiter retrógrado te ha puesto a prueba, retrasando algunos resultados y obligándote a tener paciencia. Sin embargo, ese proceso está por rendir frutos.

El Sol en Piscis y el eclipse en Acuario activan áreas importantes para ti, especialmente porque compartes la energía de la cruz fija. Situaciones que comenzaron a moverse lentamente desde 2022 y que apenas tomaron ritmo en 2025, en 2026 avanzarán con gran rapidez.

Habrá progreso en lo personal, familiar, sentimental y económico. Es una etapa de reencuentros afectivos, ya sea con tu pareja actual o con alguien significativo de tu entorno. También se favorecen compras, ventas y negociaciones con beneficios financieros importantes. Tu naturaleza prudente y reservada será una gran ventaja.

Géminis

Géminis, los astros juegan a tu favor. Tu capacidad de comunicación es tu fortaleza, pero esta semana la discreción será esencial. No reveles los proyectos que ya tienes avanzados.

No se trata de suerte, sino del fruto de tu constancia y compromiso. El eclipse en Acuario y la energía en signos de aire y fuego te impulsan al crecimiento. Algunas personas podrían intentar interferir, pero si te concentras en el resultado final, verás cómo lo que estaba bloqueado comienza a fluir con rapidez.

Es fundamental que analices cuidadosamente las nuevas oportunidades y aprendas a delegar. Si compartes responsabilidades, multiplicarás tus logros. Además, se vislumbran celebraciones y momentos de alegría familiar.

Cáncer

Cáncer, como parte de la cruz cardinal, estás viviendo transformaciones profundas en tu manera de pensar y actuar. Tus emociones pueden estar más sensibles de lo habitual, por lo que es importante que te reconozcas y valores a ti mismo.

Esta semana tomarás decisiones importantes que impactarán no solo tu vida, sino también tu entorno familiar y profesional. El eclipse y la entrada del Sol en Piscis potencian tu intuición; confía en tu percepción para identificar quién realmente vibra en tu misma frecuencia.

En el hogar se avecina una noticia que traerá alegría y orgullo. Tus determinaciones tendrán resultados favorables para todos los involucrados.

Leo

Leo, los planetas en fuego te impulsan a la acción. No es momento de dudar, sino de actuar con seguridad y coherencia con tus valores. Tu carisma, experiencia y credibilidad abrirán puertas que parecían cerradas.

El eclipse te favorece, pero debes mantener reserva sobre tus planes. Si tu brillo incomoda a alguien, no te detengas por eso. Habrá reuniones y oportunidades importantes; mantente atento.

Entre los días 18, 19 y 20 se perfilan momentos de alegría y celebración. Proyectos que parecían olvidados pueden retomarse con éxito. Dale tiempo a los procesos y permite que los resultados hablen por ti.

Virgo

Virgo, los cambios en la cruz mutable traen renovación en tu forma de pensar y actuar. Lo que estaba bloqueado comienza a destrabarse sin necesidad de insistir.

Es momento de rescatar ideas guardadas y proyectos pendientes. Las oportunidades llegarán de manera natural, tanto en el amor como en lo profesional y económico.

Con el ingreso del Sol en Piscis se activan áreas relacionadas con el dinero y la profesión. Aunque sueles analizar todo con detalle, ahora es tiempo de actuar sobre lo que ya comprobaste que funciona. Esta semana y la siguiente traerán contactos y oportunidades clave para tus planes de estudio, viajes o cambios importantes.

Libra

Libra, esta semana la clave será analizar, observar y verificar. Los movimientos planetarios te impulsan a colocarte en tu justo lugar. Has aprendido a cerrar ciclos y a poner límites, y ahora lo harás con mayor naturalidad, sin conflicto ni culpa.

No se trata de decir “no” constantemente, sino de darte el valor que mereces. Tu experiencia, tu nobleza y tu compromiso tienen peso, y es momento de reconocerlo. El eclipse en Acuario, signo de aire como tú, activa profundamente tu energía desde finales de enero, moviendo situaciones que ya venían gestándose.

Habrá reuniones, eventos y celebraciones a las que conviene asistir, aunque no tengas muchas ganas. En uno de esos encuentros podrías reencontrarte o conocer a alguien clave para tu crecimiento económico. Es tiempo de cosechar lo que sembraste. Esta semana sentirás con fuerza que es momento de decidir quién permanece en tu vida y quién no. Confía: tienes todo para triunfar.

Escorpión

Escorpión, tu intuición estará más poderosa que nunca. Con Marte —regente de Aries— activando energías importantes y el eclipse revelando verdades, muchas situaciones quedarán claras ante tus ojos.

Lo que intuías se confirmará. Se caen máscaras, se disipan dudas y todo se vuelve más evidente. Si en el pasado lograste avanzar cargando obstáculos y presiones, ahora sentirás que el camino se vuelve más ligero. Has superado pruebas importantes, especialmente desde los cambios iniciados en 2024 y las exigencias del 2025.

A partir de esta semana comienzan transformaciones positivas en lo físico, emocional, laboral y económico. Mantén los pies en la tierra y escucha tu sexto sentido. Descubrirás quiénes realmente están contigo. Es una etapa de avance con mayor fluidez y menos peso emocional.

Sagitario

Sagitario, con Neptuno dejando Piscis e ingresando en Aries, se activa un ciclo que favorece la comunicación, los cambios y la expansión. Desde inicios de año ya vienes moviendo piezas: trámites, limpieza emocional, ajustes en tu entorno.

Se abre un periodo prolongado —hasta 2039— de crecimiento, con altibajos naturales, pero con predominio de expansión. Es tiempo de viajar, comprar, cerrar ciclos y diversificar tus actividades. Esta semana podrían hablarte de viajes o propuestas laborales que impliquen movimiento.

Has atravesado momentos difíciles en los que incluso dudaste de tu energía, pero demostraste fortaleza e integridad. Ahora comienzan los resultados. Entre los días 20 y 21 podrías recibir una propuesta importante que reconocerá tu experiencia. En el hogar también se perfilan cambios, mejoras o decisiones significativas. El fin de semana traerá celebraciones y buenas noticias.

Capricornio

Capricornio, esta es una semana especialmente favorable. Te sientes más sereno porque comenzaste a cerrar ciclos y a liberar cargas que ya no tenían sentido.

Se activan áreas relacionadas con el trabajo, la profesión y los ingresos. Si estabas esperando cambios laborales, resolver asuntos financieros o realizar trámites importantes, después del día 18 se abren buenas oportunidades.

Un contacto del pasado —una amistad o antiguo compañero— podría presentarte a alguien clave para tu crecimiento profesional. Saturno en Aries te otorga disciplina y visión estratégica, dándote ventajas importantes. Asumirás nuevas responsabilidades, pero con resultados que traerán estabilidad y satisfacción.

Acuario

Acuario, después de los múltiples planetas que estuvieron en tu signo en enero, llega el eclipse en tu propia energía, marcando un punto de inflexión. Es momento de recordar quién eres y todo lo que has superado para estar donde estás.

Las oportunidades continúan abiertas. El eclipse elimina bloqueos mentales y libera cargas emocionales. Comprenderás verdades importantes y verás con claridad qué caminos tomar.

Es tiempo de actuar con seguridad. No pierdas energía en rumores o conflictos menores. Si confías en tu capacidad y experiencia, no habrá límites para lo que puedas lograr. Te sentirás más en paz contigo mismo y con la certeza de que mereces los reconocimientos que llegan.

Piscis

Piscis, con Neptuno saliendo de tu signo y el Sol iluminándote, entras en una etapa de afirmación personal. Después de tanto dar y cuidar a los demás, ahora te corresponde ponerte en primer lugar.

El eclipse y los movimientos planetarios te impulsan a expresar lo que sientes sin culpa ni temor al qué dirán. Aprenderás a priorizarte y a valorar tu sensibilidad como fortaleza.

Recibirás propuestas y apoyos, incluso sin solicitarlos. Muchas personas reconocerán tu bondad y compromiso. Es una etapa de paz, amor y equilibrio, en la que comprenderás que lo que te pertenece por derecho de conciencia nadie puede quitártelo.

Con información de Mizada Mohamed

