Yolanda Andrade desmintió los rumores que sugerían que se encontraba "secuestrada" por su propia hermana. La presentadora de televisión reapareció recientemente en sus redes sociales, buscando poner fin a las especulaciones sobre su estado de salud.

En su reaparición, Andrade compartió un emotivo video con sus seguidores, donde finalmente decidió revelar la enfermedad que padece. En la misma grabación, también describió abiertamente los estragos y las dificultades que esta condición médica le ha provocado en su vida personal y profesional.

¿Cuál es la enfermedad que padece Yolanda Andrade?

Desde que sus problemas de salud se agravaron, la conductora había mantenido en secreto el diagnóstico. En algún momento mencionó: "Tengo dos diagnósticos y ninguno tiene cura".

"Joe" se sinceró con sus seguidores y habló de lo difícil que ha sido este 2025, ya que le diagnosticaron ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad progresiva y mortal.

"Quizá este video les parezca extraño, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que ahora (…) tiene esta enfermedad degenerativa y muy triste. Es por picos, a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar, es una fatiga crónica", explicó.

Confirma que estuvo internada

La también actriz confirmó que estuvo internada recientemente. "Hace poco estuve en el hospital, me tuvieron que sacar porque me pusieron este catéter nuevo, porque mis venitas ya no podían más".

"Por aquí ahora me ponen el suero y la medicina. Tengo un enfermero de lujo, se llama Rolando y es mi hermano", agregó. A pesar de lo que está viviendo, aseguró estar "feliz" en esta época gracias a la visita de toda su familia.

¿Qué es la ELA, enfermedad de Yolanda Andrade?

Tras las noticias sobre la salud de la conductora Yolanda Andrade, muchas personas se preguntan qué es exactamente la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Según información de MedlinePlus, se trata de un padecimiento que afecta las neuronas encargadas de controlar el movimiento de los músculos. Metafóricamente, es como si los "cables" que conectan el cerebro con el cuerpo se desgastaran hasta dejar de funcionar.

Esta enfermedad también se conoce comúnmente como la enfermedad de Lou Gehrig, dado que el exbeisbolista la padeció.

En la mayoría de los casos, la causa de su inicio es desconocida. Solo un 10% de las personas la padece por herencia genética.

A medida que las neuronas motoras mueren, los músculos dejan de recibir órdenes. Esto provoca debilidad, espasmos y, con el tiempo, la incapacidad de mover brazos, piernas y el resto del cuerpo.

Al ser una enfermedad progresiva que empeora con el tiempo, llega a afectar los músculos del pecho, lo que dificulta gravemente la respiración autónoma.

Es una enfermedad poco común: se estima que afecta a 7 de cada 100 mil personas en todo el mundo.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF