Las 10 películas más vistas de la semana en Prime Video

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas del público gracias a su variada oferta de películas, que va desde éxitos taquilleros hasta producciones originales.

Esta semana, los usuarios han marcado tendencia al posicionar diversos títulos en el top 10 de lo más visto, reflejando el gusto actual por el suspenso, la acción y el drama familiar.

A continuación compartimos el listado de las películas más vistas en Prime Video durante esta semana, con una breve descripción de cada una.

Sentencia de Muerte

Una pareja distanciada con una recompensa por sus cabezas debe huir con su hijo para evitar a su antiguo empleador, una unidad de operaciones en la sombra que ha sido enviada para matarlos.

Guerra Oculta

Un prisionero peligroso escapa de su celda en una base militar de alta seguridad. Un grupo de oficiales intentará capturarlo o al menos, sobrevivir.

Refugio Mortal

En El Paso, Texas, un agente encubierto de la DEA y su compañero deben detener a un audaz grupo de ladrones: sus propios hijos adolescentes. Los jóvenes rebeldes le roban a un peligroso cártel con la ayuda de información altamente confidencial y poniendo en práctica las tácticas aprendidas de sus padres.

Romper el Círculo

Lily Bloom se enamora de un neurocirujano tras mudarse a Boston con el objetivo de abrir su propio negocio. Sin embargo, el primer amor de su vida retoma el contacto con ella, y Lily ahora no sabe qué hacer.

Tiger: Tanque de Guerra

Frente oriental, 1943: la tripulación de un tanque Tiger alemán es enviada a una misión peligrosa muy lejos de las reñidas líneas del frente. Conforme viajan a través de la mortífera tierra de nadie, deben enfrentar tanto al enemigo como a sus propios demonios internos.

Rescate Implacable

Levon Cade dejó en el pasado una carrera militar condecorada en operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en construcción, pero cuando unos traficantes de personas se llevan a la hija de su jefe, a quien considera su familia, su búsqueda para regresarla a casa descubre un mundo de corrupción mucho más grande de lo que se imaginó.

Código Traje Rojo

Se presenta como una comedia de acción y aventuras para todo tipo de público, que viaja por el mundo y propone un universo completamente nuevo por descubrir dentro del género de historias festivas.

El Contador 2

Christian Wolff tiene un talento para resolver problemas complejos. Cuando asesinan a un viejo conocido, que deja un mensaje críptico para "buscar al contador", Wolff debe reclutar a su letal hermano Brax para que lo ayude a resolver el caso. Junto con la directora Medina del Departamento del Tesoro de EE. UU., descubren una conspiración y se convierten en objetivo de una red de asesinos.

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Miles regresa para un nuevo capítulo de esta galardonada saga donde deberá reevaluar el significado de ser héroe cuando es obligado a enfrentar a todo un equipo de héroes arácnidos encargados de proteger la existencia misma del Multiverso.

El Buen Vecino

Unos vecinos están involucrados en el crimen de asesinato de una mujer. Para uno de ellos será difícil ocultarlo al cargar con la culpa y ser perseguido por la hermana de la víctima que no parará hasta descubrir lo que sucedió.

