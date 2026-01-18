Mhoni Vidente; Horóscopos de la semana del 19 al 25 de enero

Aries

Para Aries, la carta de La Estrella confirma que sigue en una buena racha de estabilidad y crecimiento, especialmente en lo económico. Sin embargo, no es momento de confiarse: el tarot recomienda seguir preparándose, estudiar una maestría, un idioma o un diplomado, ya que todo lo relacionado con liderazgo, administración, política, diseño o ventas traerá muy buenos resultados. Será una semana de ordenar papeles, pagar deudas y resolver pendientes como catastro o tenencia.

También se marca un viaje corto y el regreso de un amor del pasado. El punto débil será la mente: estrés, angustia e insomnio, por lo que es clave hacer ejercicio y evitar pleitos innecesarios. Los números mágicos son 08, 40 y 46, los colores blanco y azul, y el día más favorable será el miércoles.

En el amor, si tiene pareja, continúa; si está soltero, los signos más compatibles serán Virgo, Sagitario y Capricornio. El arcángel Metatrón será su gran protector, ayudándole a limpiar envidias y malas vibras.

Tauro

Tauro entra en una semana decisiva para quitarse de encima personas y situaciones que ya no aportan nada. Es tiempo de tomar decisiones inteligentes sin pelear: simplemente alejarse de lo que no suma. Habrá pagos importantes, pero también oportunidades de dinero fácil, negocios o contactos con personas del extranjero.

El punto débil serán huesos, rodillas y espalda baja por los cambios de clima. Se recomienda caminar, relajarse y descansar más. Los números de la suerte son 37, 48 y 66, los colores blanco y naranja, y el día mágico será el martes. En el amor, si está soltero, tendrá mucha afinidad con Sagitario, Capricornio y Virgo, con posibilidades de una relación seria. El arcángel Miguel ayudará a cortar energías negativas y protegerlo de problemas del pasado.

Géminis

La carta del Mundo anuncia para Géminis una etapa de cambios radicales, viajes y renovación total. Es un excelente momento para cambiar de coche, ordenar seguros, trámites, pagos y deudas. Será una semana muy cargada de trabajo y proyectos, pero también de mucha introspección por recuerdos del pasado.

El tarot aconseja no contar planes ni proyectos a nadie para evitar malas energías. El punto débil será piel y cabello, por lo que se recomienda una revisión médica. Los números mágicos son 22, 39 y 40, y los colores blanco y negro.

En el amor, si está soltero, tendrá compatibilidad con Acuario, Libra y Escorpión. El arcángel Uriel será clave para abrir caminos en dinero, trabajo y propiedades. Se marca además una propuesta, un regalo o un viaje sorpresa, y la llegada de una persona importante para negocios.

Cáncer

La carta del Emperador indica que Cáncer está listo para asumir un papel de liderazgo y tomar decisiones importantes. Es una semana para pagar deudas, cerrar pendientes y dejar definitivamente el pasado atrás, tanto en lo laboral como en lo sentimental. El mejor día será el viernes.

El punto débil serán garganta y pulmones, por lo que se recomienda reforzar defensas y cuidarse del clima. Los números de la suerte son 10, 15 y 29, y los colores verde y naranja. En el amor, los signos más compatibles serán Libra, Escorpión y Piscis. El arcángel Gabriel traerá inspiración, nuevas oportunidades de estudio o negocio y propuestas importantes, incluso de matrimonio o ascenso laboral.

Leo

Para Leo, la carta del Mago señala que es momento de pedir con claridad lo que se desea: un mejor trabajo, estabilidad emocional o salir de deudas. Esta semana se alinean las energías a su favor. Habrá movimientos laborales, juntas importantes y posibles cambios de puesto.

El tarot recomienda cuidar impulsos, protegerse de malas vibras y atender la salud, especialmente dientes y estrés. Los números mágicos son 02, 17 y 28, los colores amarillo y naranja, y el mejor día será el jueves. En el amor, Aries, Piscis y Sagitario serán los signos más afines. El arcángel Rafael ayudará a sanar, limpiar personas tóxicas y mejorar la calidad de vida. También se marca un embarazo inesperado o una noticia muy importante en el entorno familiar.

Virgo

La carta del Loco marca que Virgo entra en una etapa de expansión, crecimiento económico y madurez personal. Será una semana cansada, pero productiva. Llegará un negocio importante propuesto por alguien cercano que conviene aceptar. Virgo seguirá siendo el pilar de su familia, pero debe aprender a soltar cargas.

El punto débil será la migraña, el estrés y la angustia. Los números mágicos son 05, 26 y 41, y los colores azul y rojo. Se marca arreglo de papeles, visa, pasaporte o trámites legales. En el amor, puede llegar alguien compatible de Capricornio, Tauro o Géminis. El arcángel Uriel vuelve a aparecer como protector del dinero, los contratos y la estabilidad. Las cartas indican triunfo, avance y la necesidad de eliminar de la vida personas, hábitos y pensamientos que ya no aportan nada positivo.

Libra

Para Libra, la carta de La Fuerza confirma que es un signo con gran resistencia espiritual y una enorme capacidad para sacar adelante cualquier problema. Esta semana será ideal para ponerse al corriente con pagos, colegiaturas, trámites y asuntos laborales. También es un excelente momento para retomar el ejercicio, mejorar la alimentación y regular los horarios de sueño.

El punto débil será el estómago y los problemas de gastritis o intestinos, por lo que se recomienda comer más ligero. Se abren oportunidades para arreglar papeles importantes, incluso realizarse algún procedimiento estético o médico con muy buenos resultados. El mejor día será el martes, con cinco golpes de suerte gracias a los números 08, 16 y 23. Los colores de la semana serán azul y naranja.

Llegan propuestas laborales en instituciones educativas o incluso de empresas extranjeras, además de un negocio extra que conviene aceptar. En el amor aparece un detalle inesperado de alguien nuevo, con compatibilidad con Cáncer, Géminis o Acuario. El arcángel Uriel ayudará a cerrar negocios y atraer dinero extra. Las cartas también advierten sobre traiciones del pasado y conflictos en el trabajo: lo mejor será no engancharse en pleitos y mantenerse al margen.

Escorpión

La carta del Juicio indica que Escorpión entra en una semana de mucho trabajo y decisiones importantes, especialmente para cerrar ciclos, pagar deudas y resolver asuntos legales o laborales. Si atraviesa un proceso de separación o reajuste profesional, todo se resolverá a su favor.

El punto débil será el insomnio, por lo que es fundamental descansar y no llevar los problemas del trabajo a casa. Llegan seis golpes de suerte con los números 01, 21 y 30, y los colores recomendados son azul y verde. Se abren oportunidades de ascenso o mejora laboral, además de una revelación importante del pasado.

Los signos más compatibles serán Piscis, Tauro y Cáncer. El arcángel Miguel ayudará a protegerlo de envidias, mal de ojo y malas vibras, y a desarrollar la paciencia que tanto necesita. Las cartas marcan reuniones con personas de poder y dinero, y recuerdan que se vale estar triste, pero no quedarse estancado. El mejor día será el lunes.

Sagitario

La carta del Carro anuncia que Sagitario sigue avanzando con fuerza en lo económico. Este es un año de dinero, negocios, cambios de trabajo y crecimiento. Sin embargo, se pide controlar el carácter y también los impulsos en relaciones que no son convenientes, ya que pueden traer desgaste energético.

El punto débil serán los temas hormonales y reproductivos, por lo que se recomienda una revisión médica. El mejor día será el jueves, con cuatro golpes de suerte gracias a los números 12, 24 y 25. Los colores de la semana serán naranja y verde.

Es un excelente momento para estudiar, retomar una carrera, una maestría o aprender algo nuevo relacionado con arte, diseño, comunicación o ventas. En el amor, si está en pareja, hay que cuidar los celos y las traiciones; si está soltero, tendrá afinidad con Leo, Géminis y Aries. El arcángel Miguel vuelve a aparecer como protector contra malas vibras y personas tóxicas. Las cartas anuncian reuniones, fiestas y nuevos contactos importantes para negocios.

Capricornio

La carta del As de Copas señala que Capricornio está en un momento clave para formar hogar, construir patrimonio y consolidar un proyecto de vida. Es una semana para pensar en el futuro, ahorrar, incluso tener dos fuentes de ingreso o aceptar un trabajo foráneo.

El punto débil serán ojos, garganta y vías respiratorias, por lo que hay que cuidarse del clima. Si está arreglando papeles de migración, pasaporte o residencia, todo fluirá bien. El mejor día será el jueves, con cinco golpes de suerte gracias a los números 09, 20 y 33. Los colores recomendados son blanco y azul fuerte.

Habrá muchos viajes durante el año, pero también se pide guardar dinero. En el amor, si está soltero, tendrá compatibilidad con Virgo, Escorpión y Aries. El arcángel Rafael ayudará a sanar, equilibrar y proteger la salud. Las cartas anuncian un negocio extra y la llegada de una persona importante para hablar de trabajo y estabilidad económica.

Acuario

La carta de La Justicia marca una semana de poner todo en orden: pagos, impuestos, escrituras, papeles escolares, pasaporte o visa. Será una etapa de juntas laborales y decisiones importantes. El mejor día será el martes.

El punto débil será la vista y el estómago, por lo que se recomienda revisión médica y moderar la comida. Llegan cuatro golpes de suerte con los números 03, 04 y 07, y los colores de la semana serán naranja y azul.

Es momento de cortar con personas tóxicas y no buscar amores del pasado. En el amor, si está en pareja, hay posibilidad de embarazo; si está soltero, tendrá compatibilidad con Libra, Leo y Géminis. El arcángel Miguel será su gran protector. Las cartas anuncian la llegada de dinero extra, un préstamo o un apoyo económico, además de visitas familiares y celebraciones.

Piscis

La carta del Ermitaño indica que Piscis está encontrando la luz, la estabilidad y un nuevo rumbo. Ya empieza a planear un viaje o celebración por su cumpleaños, y el tarot recomienda gastar un poco en sí mismo y disfrutar más la vida.

El punto débil será la tiroides, la garganta y el colesterol, por lo que se pide cuidar la alimentación y acudir al médico. El mejor día será el miércoles, con cinco golpes de suerte gracias a los números 06, 11 y 13. Los colores de la semana serán amarillo y verde.

Se marcan juntas laborales, oportunidades de estudio en áreas como medicina, cosmetología, diseño o arte, y una transformación económica muy positiva. En el amor, si está soltero, tendrá afinidad con Escorpión, Cáncer y Virgo. El arcángel Metatrón será su gran guía para atraer milagros y quitar malas energías. Las cartas advierten sobre celos, pero también confirman una etapa de riqueza, crecimiento y estabilidad.

Con información de Mhoni Vidente

MF