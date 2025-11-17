La tercera entrega de la franquicia Los Ilusionistas llega a la cartelera de cine tapatía con Los Ilusionistas 3.Los Cuatro Jinetes están de regreso y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel en una extraordinaria aventura que contiene giros asombrosos, sorpresas alucinantes y trucos de magia nunca vistos.Un robo de diamantes reúne a ilusionistas retirados de los Horsemen con los nuevos artistas Greenblatt, Smith y Sessa, mientras atacan a peligrosos criminales.Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece y esta vez, menos que nunca.Los Ilusionistas 3 vuelve a reunir el elenco original de la saga, mientras incorpora nuevos rostros y una villana de altos vuelos, Veronika Vanderberg.(Now you see me: Now you don’t)De Ruben Fleischer.Con Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan.Estados Unidos, 2025.XM