Lunes, 17 de Noviembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Los Ilusionistas 3”

Los seguidores de esta franquicia tienen una nueva entrega Los Ilusionistas 3 en la cartelera de cine

Por: Xochitl Martínez

"Los Ilusionistas 3" ya está en las salas de cine de la ciudad. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La tercera entrega de la franquicia Los Ilusionistas llega a la cartelera de cine tapatía con Los Ilusionistas 3.

Los Cuatro Jinetes están de regreso y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel en una extraordinaria aventura que contiene giros asombrosos, sorpresas alucinantes y trucos de magia nunca vistos.

Un robo de diamantes reúne a ilusionistas retirados de los Horsemen con los nuevos artistas Greenblatt, Smith y Sessa, mientras atacan a peligrosos criminales.

Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece y esta vez, menos que nunca.

Los Ilusionistas 3 vuelve a reunir el elenco original de la saga, mientras incorpora nuevos rostros y una villana de altos vuelos, Veronika Vanderberg.

Los Ilusionistas 3

(Now you see me: Now you don’t)

De Ruben Fleischer.

Con Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan.

Estados Unidos, 2025.

