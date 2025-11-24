Lunes, 24 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Deportan al hombre que agredió a Ariana Grande en premier de "Wicked"

Los fiscales describieron al agresor de Ariana Grande como un “intruso en serie”

Por: SUN .

Singapur deporta al creador de contenido que agredió a Ariana Grande en premier de

Singapur deporta al creador de contenido que agredió a Ariana Grande en premier de "Wicked". EFE / ARCHIVO / ESPECIAL / IG / @pyjamamann

La agresión que sufrió la actriz, Ariana Grande, durante la premier de Wicked: For Good en Singapur, fue algo mucho más grande que un video viral en redes sociales.

El pasado 13 de noviembre, la actriz y cantante vivió momentos de tensión cuando un hombre saltó a la alfombra amarilla para poder estar cerca de ella. Lo delicado de la situación fue que, en su intento, jaloneó a la estrella, ocasionando que la también actriz, Cynthia Erivo, y los elementos de seguridad intervinieran.

@estilodf Un fan corrió hacia Ariana Grande en la premiere de ‘Wicked: Part 2’ en Singapur y Cynthia Erivo reaccionó al instante para protegerla.�� CC: @lanagrandes en X #ariana #arianagrande #cynthiaerivo #wicked #wickedmovie ♬ sonido original - EstiloDF
     

El sujeto, identificado como Johnson Wen, de 26 años, y que se autodenomina como “el ‘troll’ más odiado”, enfrentó un proceso legal de inmediato por alteración del orden público y fue condenado a nueve días de prisión; sin embargo, las consecuencias legales no terminaron ahí.

Lee: Así está la salud de la delegada de Jamaica que sufrió caída en Miss Universo

De acuerdo con información publicada por el diario The Straits Times, las autoridades del país determinaron que su irrupción no fue un impulso, sino una acción planeada para obtener un clip viral, por lo que, después de cumplir su sentencia fue deportado.

TMZ reportó, además, que la medida incluye una prohibición total de reingreso a Singapur.

Según el medio estadounidense, los fiscales describieron a Wen como “intruso en serie”. Y es que, en su cuenta de Instagram aparecen otros intentos de acercarse a celebridades, como los cantantes Katy Perry y The Weeknd durante sus respectivos conciertos.

Por su parte, el creador de contenido compartió varias fotografías tras salir de prisión, y hasta agradeció a Grande por "permitirle saltar a la alfombra amarilla", pese a tratarse de una violación de seguridad.

Lee: Jon Bon Jovi revela quién lo interpretaría en su propia película biográfica

Sus actitudes han dado bastante de qué hablar, generando un debate sobre hasta donde puede llegar alguien solo por generar vistas y seguidores en redes sociales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones