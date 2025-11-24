La agresión que sufrió la actriz, Ariana Grande, durante la premier de Wicked: For Good en Singapur, fue algo mucho más grande que un video viral en redes sociales.

El pasado 13 de noviembre, la actriz y cantante vivió momentos de tensión cuando un hombre saltó a la alfombra amarilla para poder estar cerca de ella. Lo delicado de la situación fue que, en su intento, jaloneó a la estrella, ocasionando que la también actriz, Cynthia Erivo, y los elementos de seguridad intervinieran.

El sujeto, identificado como Johnson Wen, de 26 años, y que se autodenomina como “el ‘troll’ más odiado”, enfrentó un proceso legal de inmediato por alteración del orden público y fue condenado a nueve días de prisión; sin embargo, las consecuencias legales no terminaron ahí.

De acuerdo con información publicada por el diario The Straits Times, las autoridades del país determinaron que su irrupción no fue un impulso, sino una acción planeada para obtener un clip viral , por lo que, después de cumplir su sentencia fue deportado.

TMZ reportó, además, que la medida incluye una prohibición total de reingreso a Singapur.

Según el medio estadounidense, los fiscales describieron a Wen como “intruso en serie”. Y es que, en su cuenta de Instagram aparecen otros intentos de acercarse a celebridades, como los cantantes Katy Perry y The Weeknd durante sus respectivos conciertos.

Por su parte, el creador de contenido compartió varias fotografías tras salir de prisión, y hasta agradeció a Grande por "permitirle saltar a la alfombra amarilla", pese a tratarse de una violación de seguridad.

Sus actitudes han dado bastante de qué hablar, generando un debate sobre hasta donde puede llegar alguien solo por generar vistas y seguidores en redes sociales.

