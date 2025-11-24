El nuevo tráiler de la temporada final de Stranger Things muestra a Dustin y Steve uniendo fuerzas para preparar un contraataque contra el villano definitivo: Vecna. En otro momento destacado, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin) se toman de las manos por última vez para enfrentar la amenaza que ahora parece dispuesto a cruzar desde el Upside Down hasta el pueblo de Hawkins.

El adelanto también ofrece un primer vistazo, aunque breve, al nuevo personaje de la Dra. Kay, una agente gubernamental que promete aportar un giro importante a la trama. El papel será interpretado por Linda Hamilton.

Además, el tráiler revela escenas en las que Eleven utiliza sus renovados poderes, entre ellos la capacidad de volar y ejecutar saltos de gran distancia. Estos momentos ocurren tras los eventos de la cuarta temporada, en la que había perdido sus habilidades.

Otra secuencia muestra a Steve (Joe Keery) conduciendo su auto equipado con una antena especial, aparentemente diseñada para facilitar un viaje al Upside Down y enfrentar a los demogorgons y otras criaturas que habitan ese mundo.

Uno de los grandes ausentes en el avance es Max (Sadie Sink), de quien aún no se han revelado detalles sobre su rol en esta última entrega.

La quinta temporada llegará dividida en volúmenes

Como había anunciado Netflix, la temporada final de Stranger Things se estrenará en partes en las siguientes fechas:

Volumen 1: 26 de noviembre

Volumen 2: 25 de diciembre

Final: 31 de diciembre

El Volumen 1 se estrenará este miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo de la CDMX). Los fans pueden ir preparando sus waffles y botanas favoritas para disfrutar el comienzo del esperado cierre de la serie.

SV