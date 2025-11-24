La plataforma de streaming más popular del mundo, Netflix, se luce esta semana con algunos de los estrenos más esperados del año, títulos que te harán reír, llorar y vivir cada emoción al límite.

Como ya es costumbre, cada semana Netflix suma nuevo contenido a su extenso catálogo con el propósito de que nunca te quedes sin algo interesante para ver.

Y esta vez no será diferente. Del 24 al 30 de noviembre, la plataforma tiene preparadas varias sorpresas que seguramente te mantendrán pegado a la pantalla durante horas.

Así que, si aún no tienes planes para estos días, sigue leyendo: seguro encontrarás una serie, película o documental perfecto para disfrutar solo, en familia o con amigos.

¿Qué ver en Netflix?

Para los seguidores de una de las series más icónicas de la década, la quinta y última temporada de Stranger Things llega este miércoles 26 de noviembre, marcando el cierre de una historia que por casi 10 años mantuvo a millones al borde del asiento con cada giro y revelación.

Tal como ocurrió con la entrega anterior, la serie se dividirá en tres partes, y esta semana se estrena el primer volumen, donde veremos cómo el grupo vuelve a reunirse para enfrentar la amenaza que ahora emerge desde el Upside Down hacia el pueblo de Hawkins.

Stranger Things 5 promete un final lleno de tensión, emociones profundas y nuevos desafíos. INSTAGRAM/@strangerthingstv

Si el terror y la ciencia ficción no son lo tuyo, pero amas la Navidad, ese mismo 26 de noviembre también se estrena "Un robo muy navideño", película que sigue la historia de Sophia, una mujer agotada por su rutina, y Nick, un mecánico con mala suerte.

Ambos deciden unirse para asaltar un famoso centro comercial de Londres durante la Nochebuena, pero a medida que su plan se complica, surge entre ellos una conexión inesperada.

Esta comedia navideña combina romance, aventuras y enredos mientras Sophia y Nick intentan cumplir su arriesgado plan de Nochebuena. ESPECIAL

Todos los estrenos de Netflix del 24 al 30 de noviembre

24 de noviembre

Desapariciones: ¿Vivos o muertos? — Serie documental (Temporada 2)

Kevin Hart: Acting My Age — Show

26 de noviembre

Un robo muy navideño — Película

Stranger Things 5 — Serie (Volumen 1)

28 de noviembre

Fotógrafo de guerra: El hombre que captó la imagen — Documental

