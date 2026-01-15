Wendy Guevara se hará cirugía de rostro pese a su condición médica

Aunque recientemente fue diagnosticada con hipertensión arterial tras someterse a una cirugía estética, Wendy Guevara mantiene en pie sus planes de realizarse una nueva intervención facial que implicará un viaje a Corea en los próximos meses. La creadora de contenido ha reiterado que, pese a los riesgos asociados a su condición médica, no ha cambiado de opinión.

La influencer, de 32 años y originaria de León, Guanajuato, explicó que antes de cualquier procedimiento adicional se someterá a revisiones médicas estrictas para confirmar que su presión arterial se encuentre controlada y en niveles estables. Este seguimiento será clave, considerando que la hipertensión es una enfermedad crónica que requiere atención constante.

En declaraciones previas a medios de comunicación, Guevara detalló cómo se enteró de su diagnóstico tras una intervención quirúrgica reciente:

“Después de la cirugía supe que soy hipertensa. Entonces ya diario debo tomar una pastillita para la presión. El doctor que me atiende me dijo ‘no te preocupes, la mayoría de la gente lo es. Muchos no lo saben y por eso les dan infartos fulminantes. No pasa nada, con esta pastilla vives tu vida normal’”.

El procedimiento anterior al que se sometió fue particularmente complejo. En noviembre pasado, Wendy Guevara se realizó una remodelación costal, que incluyó la fractura y recolocación de costillas flotantes para estilizar la cintura, además de un reacomodo de busto y una lipotransferencia. Durante el periodo de recuperación presentó complicaciones que requirieron atención médica inmediata.

Pese a este antecedente, la también integrante de “Las Perdidas” ha dejado claro que las críticas recibidas en redes sociales sobre sus cambios físicos no influyen en sus decisiones personales, priorizando su satisfacción con los resultados obtenidos.

La próxima cirugía de Wendy Guevara

Entre sus planes próximos se encuentra un viaje a Corea para una cirugía facial, lo que incluso podría afectar su participación en el Tenorio Cómico, donde actualmente interpreta a Doña Inés. Sobre este tema, comentó con tono relajado ante los reporteros:

“Si me voy a hacer algo tengo que hacerme bien el chequeo de la presión, tenerla muy balanceada y controlada porque ahora que me hago el rostro, creo que es en Corea, a mitad del año, ya me dio miedo, iré a quedar bien caronsota, entonces”.

La carrera de Wendy Guevara se consolidó a nivel nacional tras ganar La Casa de los Famosos México, logro que la posicionó como una de las figuras más solicitadas del entretenimiento en el país.

La hipertensión arterial y sus riesgos

La hipertensión arterial, condición que fue detectada en Wendy Guevara después de sus cirugías estéticas, se caracteriza por mantener cifras de presión iguales o superiores a 140/90 mmHg en mediciones repetidas realizadas en reposo. Se trata de un padecimiento que suele avanzar sin síntomas evidentes.

Este trastorno representa un riesgo importante para órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones, ya que eleva la probabilidad de infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. Por ello, el control médico continuo resulta fundamental.

El tratamiento suele incluir cambios en el estilo de vida, como disminuir el consumo de sal, mantener actividad física regular, vigilar el peso corporal y, en muchos casos, el uso de medicamentos antihipertensivos, cuyo esquema depende de cada paciente. Una gran parte de la población desconoce que padece esta enfermedad, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves si no se detecta y atiende a tiempo.

