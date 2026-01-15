Julio Iglesias estaría preparando la defensa tras ser acusado de abuso sexual

Las acusaciones por presunto abuso sexual contra Julio Iglesias han colocado al cantante español en el centro de la atención mediática desde el pasado 13 de enero, fecha en la que el caso comenzó a difundirse en noticieros, redes sociales y prensa sensacionalista. El artista, de 82 años, quien en distintas ocasiones afirmó haberse “acostado con 3 mil mujeres”, enfrenta denuncias presentadas por dos mujeres que trabajaron con él.

El origen del escándalo se remonta a una investigación difundida por la cadena estadunidense Univisión y el medio español elDiario.es, donde se recogen los testimonios de una ex empleada doméstica y una ex fisioterapeuta del cantante. Ambas relataron haber sido víctimas de acoso y agresiones sexuales.

Según los testimonios publicados, Iglesias “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.

Ante estas denuncias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España informó que el pasado 5 de enero recibió una querella formal contra el intérprete, presentada por una persona cuya identidad se mantiene reservada. De acuerdo con la oficina de prensa del tribunal, el cantante podría ser citado ante la corte con sede en Madrid, competente para investigar presuntos delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles.

Un día después de que el caso se hiciera público, la Fiscalía otorgó a las dos denunciantes la condición de testigos protegidos. Así lo confirmó Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link Legal, quien además precisó que ambas mujeres continúan siendo empleadas de Julio Iglesias. Las denunciantes deberán rendir declaración en una fecha que aún no ha sido determinada.

Entre los delitos que se investigan se encuentran trata de seres humanos con fines de servidumbre, diversas agresiones sexuales, lesiones y vulneraciones a los derechos laborales. Al respecto, Ríos Cisnero subrayó:

“Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección”.

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha emitido un pronunciamiento público directo. No obstante, la agencia AFP reportó que la revista ¡Hola! “había conversado telefónicamente con el cantante español, quien les dijo que la verdad saldría a relucir y que todo sería aclarado”, sin que se difundieran citas textuales. El despacho, fechado en Madrid, añadió que:

“Iglesias y su equipo legal preparan su defensa y él quiere aclarar el tema para que no queden dudas sobre lo sucedido”, señalando además que la publicación obtuvo “la entrevista exclusiva gracias a su amistad de años con él”.

El caso también generó reacciones en el ámbito político. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó en redes sociales que no participará “jamás al desprestigio” de un artista como Julio Iglesias, a quien calificó como “el más universal de todos”. Sus declaraciones se produjeron después de que el partido Más Madrid solicitara que se le retirara la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

“La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, escribió Ayuso, quien además criticó el “silencio cómplice de la ultraizquierda” frente a agresiones contra mujeres en países como Irán.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, declaró a la prensa que no tienen constancia de las denuncias ni de una investigación judicial en curso. Asimismo, pidió “prudencia” a Más Madrid y advirtió que no se adelanten acontecimientos: “Yo creo que siempre tratan de ir más allá en todo este tipo de cuestiones”, señaló.

Quién es Julio Iglesias

INFORMADOR/ARCHIVO

Julio Iglesias nació en Madrid en 1943 y alcanzó fama internacional a partir de la década de 1970 con temas como Soy un truhán, soy un señor, Gwendolyne y Me olvidé de vivir. Su carrera tuvo especial impacto en España y América Latina antes de consolidarse en Miami. En 2018, recibió el Grammy Lifetime Achievement Award, otorgado por la Academia Americana de la Grabación a artistas con aportaciones destacadas a la música grabada.

Padre de ocho hijos reconocidos, entre ellos el cantante Enrique Iglesias, la trayectoria del intérprete también ha sido analizada desde una perspectiva histórica y política. Como señaló un político español en su cuenta de Facebook: “La carrera de Julio Iglesias se construyó con los favores del franquismo. Era el gran galán ibérico. La propaganda franquista vendió a aquel niño pijo como estrella de la canción y paradigma de la sensualidad masculina”.

BB