El Teatro Diana será la próxima escala de Julieta Venegas en Guadalajara. La cantautora ofrecerá un concierto el 20 de junio, fecha en la que retomará su vínculo con el público tapatío en un formato que reúne canciones de distintas etapas de su trayectoria y material reciente. Los boletos estarán disponibles a partir del 21 de enero a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

El anuncio del concierto se dio a conocer mientras Venegas comparte información sobre su siguiente producción discográfica, titulada Norteña, un proyecto que la artista ha descrito como un regreso a su origen personal y musical. A través de sus redes oficiales, la intérprete explicó que este trabajo parte de su experiencia de vida en Tijuana, Baja California, ciudad donde creció y desde la cual construyó su manera de entender el mundo.

“El disco nace de la experiencia personal de vivir en una frontera”, ha señalado Venegas en mensajes dirigidos a sus seguidores, al detallar que Norteña se nutre de los contrastes culturales y sonoros que marcaron su infancia. De acuerdo con la compositora, el proyecto refleja una convivencia constante entre géneros y referencias que, en apariencia, no siempre dialogan entre sí, pero que forman parte de su entorno cotidiano.

El repertorio del nuevo álbum integra elementos de la música popular mexicana, como las rancheras y la cumbia, junto con influencias del rock, el pop anglosajón y la música disco. Según ha explicado la propia artista, esta mezcla responde a la dinámica cultural de su ciudad natal, un espacio atravesado por el tránsito de personas, sonidos e historias que se renuevan de manera permanente.

En sus publicaciones, Venegas ha insistido en que Norteña no solo es un ejercicio musical, sino una revisión de su identidad. “En el Norte de México, en Tijuana, Baja California, está mi origen. Ahí me construí y de ahí viene mi manera no solo de pensar, sino también de hacer música”, compartió la cantautora en su perfil de Facebook. En ese mismo mensaje añadió: “Todo para mí está atravesado por esto, ya que crecí en una frontera, y ahí conmigo se formó mi manera de ser y visión del mundo”.

El proyecto discográfico comenzó a tomar forma pública con el lanzamiento del sencillo “Tiempos dorados”, primer adelanto del álbum.

Conoce los precios de los boletos

Platea $1,650.00

Luneta baja 1 $1,500.00

Luneta baja 2 $1,350.00

Luneta alta $1,200.00

Balcón 1 bajo $1,050.00

Balcón 1 alto $900.00

Balcón 2 bajo $750.00

Balcón 2 alto $600.00

Discapacitados $1,200.00

Palcos 1 $1,650.00

Palcos 2 $1,500.00

Palcos 3 $1,350.00

MF

