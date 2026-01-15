¿Cuánto cuesta el brazalete que Nodal le regaló a Ángela Aguilar? Esto sabemos

Recientemente, el cantante mexicano, Christian Nodal, celebró su cumpleaños número 27 denominado “Nodal Fest”, y aún en su celebración dio de qué hablar tras una nueva controversia, aunque la protagonista en esta ocasión fue su esposa, Ángela Aguilar.

La también cantante acaparó las miradas del festejo debido al regalo que eligió para darle a su marido en su día: Ángela llegó montando un caballo de pelaje castaño oscuro, sorprendiendo tanto a los invitados como al festejado, pues le entregó al animal como regalo de cumpleaños.

Este peculiar obsequio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios rápidamente comentaron el gesto de la más pequeña de los Aguilar.

¿Cuánto cuesta el brazalete que Nodal le regaló a Ángela Aguilar?

A los días del cumpleaños y las celebraciones de Nodal, los internautas pusieron su atención a una joya que el cantante le habría regalado a su esposa. Se trata de un brazalete diseñado exclusivamente para Ángela Aguilar, hecho por Braggao, reconocido joyero responsable de varias de las piezas que el cantante sonorense ha llegado a lucir.

El brazalete, que forma el nombre “Ángela” entre unas alas de ángel, está forjado en oro blanco y recubierto de diamantes, también muestra un grabado de corazones con fuego y rosas entrelazadas.

Braggao describió la pieza como “un brazalete que guarda significado en cada detalle. Diamante natura en corte redondo, grabados artesanales y detalles simbólicos que lo hacen único”. Gracias a la descripción, se reforzó la idea de que la joya costó un valor bastante alto, y aunque la pareja no ha dicho si la pieza fue obsequiada a Ángela o si la utilizará Nodal, las especulaciones de los usuarios de redes continúan circulando.

El precio oficial del brazalete que Christian Nodal posiblemente le obsequió a Ángela Aguilar todavía no ha sido confirmado. Sin embargo, tomando en cuenta que el anillo de compromiso que el sonorense le dio a su esposa tiene un valor de 3 millones de dólares , es decir, alrededor de 55 millones de pesos, se estima que esta nueva joya tenga un rango de precio parecido o incluso mayor.

AL