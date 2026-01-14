Wendy Guevara revela haber descubierto que padece esta enfermedad

Durante una conversación reciente con representantes de la prensa, Wendy Guevara compartió un aspecto importante de su estado de salud. La influencer explicó que, tras someterse a una intervención estética, descubrió que padece hipertensión, una condición que desconocía hasta ese momento. Según relató, ahora debe seguir un tratamiento diario para mantener controlada su presión arterial.

“Después de la cirugía supe que soy hipertensa. Entonces ya diario debo tomar una pastillita para la presión. El doctor que me atiende me dijo ‘no te preocupes, la mayoría de la gente lo es. Muchos no lo saben y por eso les dan infartos fulminantes. No pasa nada, con esta pastilla vives tu vida normal””, expresó la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Desde que obtuvo el triunfo en dicho reality, la popularidad de Wendy Guevara creció de manera notable, posicionándola como una de las figuras públicas más solicitadas del país. Originaria de León, Guanajuato, suele acaparar la atención mediática por los cambios físicos a los que se ha sometido. Hace algunas semanas, se realizó una remodelación costal, un procedimiento estético complejo y doloroso que implica la reducción de las costillas, intervención que fue clave para detectar su problema de salud.

En qué consiste la hipertensión

La hipertensión es un padecimiento médico que se caracteriza por niveles elevados y constantes de la presión arterial. Esto sucede cuando la fuerza con la que la sangre circula por las arterias permanece alta durante un tiempo prolongado. De acuerdo con los parámetros médicos, se considera hipertensión cuando las cifras superan los 140/90 mmHg en varias mediciones realizadas en reposo.

El abordaje de esta condición suele combinar distintos métodos. Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentran los cambios en el estilo de vida, como disminuir la ingesta de sal, realizar actividad física de forma regular y mantener un peso adecuado. En muchos pacientes, también es necesario el uso de medicamentos específicos para controlar la presión arterial, los cuales deben ser indicados por un especialista según cada caso. Las revisiones médicas constantes son esenciales para ajustar el tratamiento y evitar complicaciones.

La importancia de atender la hipertensión radica en los riesgos que implica para la salud. Si no se controla, puede afectar órganos fundamentales como el corazón, el cerebro y los riñones, además de aumentar la posibilidad de sufrir infartos, derrames cerebrales o fallas renales. Debido a que en muchos casos no presenta síntomas evidentes, su detección suele ser tardía, lo que incrementa el peligro de consecuencias graves.

