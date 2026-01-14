Premios Lo Nuestro 2026: Así puedes participar en la votación

Los Premios Lo Nuestro 2026, es la ceremonia de premiación que galardona y celebra lo mejor de la música latina, reconociendo a los artistas más populares y exitosos de géneros como pop, urbano, regional mexicano y tropical, a través de votaciones de fans y profesionales. Se llevarán a cabo el próximo jueves 19 de enero a las 08:00 pm hora México, en Kaseya Center, Miami. El periodo de votaciones comenzó este martes 13 de enero a las 10 de la mañana y termina el lunes 26 de enero a las 11:59 hora local. Entre las categorías destacan principalmente: Premio Lo Nuestro Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Mejor combinación femenina, Colaboración del Año, y las que corresponden a cada género; Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana.Prepárate para votar por tus favoritos, te decimos cómo hacerlo.Es importante resaltar que debes ser mayor de edad para poder votar, y que esta es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet. La premiación se transmitirá en vivo a través de los canales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y en el servicio de streaming ViX. Si deseas asistir presencialmente deberás comprar tus boletos a través de Ticketmaster, seleccionando la zonda en la que desees estar y eligiendo tu método de pago. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR