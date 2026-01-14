Premios Lo Nuestro 2026: Así puedes participar en la votación

Los Premios Lo Nuestro 2026, es la ceremonia de premiación que galardona y celebra lo mejor de la música latina, reconociendo a los artistas más populares y exitosos de géneros como pop, urbano, regional mexicano y tropical, a través de votaciones de fans y profesionales.

Te puede interesar: Premios lo nuestro 2026: Esta es la lista de nominados

Se llevarán a cabo el próximo jueves 19 de enero a las 08:00 pm hora México, en Kaseya Center, Miami. El periodo de votaciones comenzó este martes 13 de enero a las 10 de la mañana y termina el lunes 26 de enero a las 11:59 hora local.

Entre las categorías destacan principalmente: Premio Lo Nuestro Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Mejor combinación femenina, Colaboración del Año, y las que corresponden a cada género; Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana.

Prepárate para votar por tus favoritos, te decimos cómo hacerlo.

¿Cómo votar?

Primero ingresa a la página www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico En la página de votaciones te aparecerán las 44 categorías organizadas en 5 grupos (Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana), con sus artistas nominados en cada una Elige a tu favorito en cada una y envía tu voto

Es importante resaltar que debes ser mayor de edad para poder votar, y que esta es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet.

¿Dónde ver los Premios Lo Nuestro 2026?

La premiación se transmitirá en vivo a través de los canales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y en el servicio de streaming ViX.

Si deseas asistir presencialmente deberás comprar tus boletos a través de Ticketmaster, seleccionando la zonda en la que desees estar y eligiendo tu método de pago.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR