Estos son los dos estrenos imperdibles de Cinemex este 15 de enero

El jueves 15 de enero, Cinemex renueva su cartelera con dos estrenos que apuestan por historias intensas, personajes al límite y tramas que se mueven entre la obsesión, la ambición y las decisiones desesperadas.

En una época donde el cine busca sorprender no solo con grandes efectos, sino con relatos poderosos y distintos, estas dos películas llegan como una opción ideal para quienes disfrutan de propuestas con fondo emocional, tensión constante y giros que sacuden al espectador.

Son dos miradas muy distintas sobre lo que ocurre cuando alguien está dispuesto a arriesgarlo todo por alcanzar reconocimiento, estabilidad o simplemente una segunda oportunidad, aunque el precio sea demasiado alto.

Te compartimos los estrenos que trae Cinemex:

Marty Supremo

Esta película nos transporta a un universo tan peculiar como desconocido: el mundo clandestino del tenis de mesa en los años cincuenta. Ahí conocemos a Marty Mauser, un joven interpretado por Timothée Chalamet que sueña con ganarse un lugar y el respeto en un deporte que casi nadie toma en serio.

Poco a poco, su talento comienza a destacar y a abrirle puertas, pero ese mismo éxito despierta en él una ambición que crece sin control. Lo que al inicio parece una historia de superación se convierte en un camino cada vez más peligroso, donde las apuestas, la obsesión y las malas decisiones lo arrastran a un juego en el que no solo está en riesgo su carrera, sino su propia vida. Es un relato sobre el precio del éxito y la delgada línea entre la pasión y la autodestrucción.

La Única Opción

Con un tono más oscuro y perturbador, esta cinta parte de una situación tan cotidiana como devastadora: un hombre es despedido de la empresa papelera donde trabajó durante 25 años. El golpe es duro, pero lo es aún más el paso del tiempo sin encontrar un nuevo empleo. La frustración, el miedo y la sensación de haber sido descartado por completo comienzan a consumirlo.

Atrapado en su propia desesperación, llega a una conclusión extrema: si no puede vencer a su competencia en el terreno laboral, quizá deba hacerlo de una forma mucho más literal. La película construye un thriller inquietante que explora hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que ya no tiene nada que perder.

