Con la magia que envuelve los primeros días del año y bajo la influencia luminosa de los astros, Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 24 al 25 de enero, un periodo ideal para atraer buena fortuna, armonizar emociones y abrir caminos de prosperidad. Viste, decora o rodéate de estos tonos y permite que la energía fluya a tu favor.El rojo intenso y el coral despiertan tu valentía y potencian tu liderazgo natural. Estos tonos activan la acción y el éxito inmediato.El verde esmeralda y los tonos tierra fortalecen tu estabilidad y atraen prosperidad material. Conéctate con la abundancia sin miedo.El amarillo dorado y el turquesa estimulan tu mente y favorecen la comunicación clara. Tu palabra se vuelve creadora.El blanco perlado y el plateado protegen tu sensibilidad y equilibran tus emociones. La paz interior será tu mayor tesoro.El dorado y el naranja iluminan tu camino y resaltan tu magnetismo. Es tiempo de brillar sin culpas ni temores.El beige y el verde oliva te ayudan a ordenar pensamientos y atraer armonía. La serenidad será tu mejor aliada.El rosa suave y el azul cielo restauran el equilibrio y fortalecen tus vínculos afectivos. El amor fluye cuando hay calma.El vino tinto y el negro profundo te brindan poder, protección y transformación. Usa tu intensidad con sabiduría.El morado y el azul índigo expanden tu visión y fortalecen tu fe. Confía en los caminos que se abren ante ti.El gris y el café oscuro refuerzan tu disciplina y estabilidad. Tus esfuerzos comienzan a dar frutos visibles.El azul eléctrico y el plateado despiertan tu creatividad y originalidad. Atrévete a ser diferente: ahí está tu fortuna.El verde agua y el lila conectan con tu espiritualidad y sensibilidad. Escucha tu intuición; ella no se equivoca. YC