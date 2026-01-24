Con la magia que envuelve los primeros días del año y bajo la influencia luminosa de los astros, Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 24 al 25 de enero, un periodo ideal para atraer buena fortuna, armonizar emociones y abrir caminos de prosperidad. Viste, decora o rodéate de estos tonos y permite que la energía fluya a tu favor.

ARIES

El rojo intenso y el coral despiertan tu valentía y potencian tu liderazgo natural. Estos tonos activan la acción y el éxito inmediato.

TAURO

El verde esmeralda y los tonos tierra fortalecen tu estabilidad y atraen prosperidad material. Conéctate con la abundancia sin miedo.

GÉMINIS

El amarillo dorado y el turquesa estimulan tu mente y favorecen la comunicación clara. Tu palabra se vuelve creadora.

CÁNCER

El blanco perlado y el plateado protegen tu sensibilidad y equilibran tus emociones. La paz interior será tu mayor tesoro.

LEO

El dorado y el naranja iluminan tu camino y resaltan tu magnetismo. Es tiempo de brillar sin culpas ni temores.

VIRGO

El beige y el verde oliva te ayudan a ordenar pensamientos y atraer armonía. La serenidad será tu mejor aliada.

LIBRA

El rosa suave y el azul cielo restauran el equilibrio y fortalecen tus vínculos afectivos. El amor fluye cuando hay calma.

ESCORPIO

El vino tinto y el negro profundo te brindan poder, protección y transformación. Usa tu intensidad con sabiduría.

SAGITARIO

El morado y el azul índigo expanden tu visión y fortalecen tu fe. Confía en los caminos que se abren ante ti.

CAPRICORNIO

El gris y el café oscuro refuerzan tu disciplina y estabilidad. Tus esfuerzos comienzan a dar frutos visibles.

ACUARIO

El azul eléctrico y el plateado despiertan tu creatividad y originalidad. Atrévete a ser diferente: ahí está tu fortuna.

PISCIS

El verde agua y el lila conectan con tu espiritualidad y sensibilidad. Escucha tu intuición; ella no se equivoca.

