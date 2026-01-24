Sábado, 24 de Enero 2026

Horóscopos Chino: Predicciones mágicas del 25 al 31 de enero

El universo conspira a favor de quienes escuchan su intuición y actúan con conciencia

Por: Yahaira Chagollan

Será una semana marcada por movimientos internos, decisiones clave y señales que no deben ignorarse. ESPECIAL

RATA

Semana de agudeza mental y decisiones rápidas. Tu intuición estará afinada como nunca y sabrás detectar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. En el trabajo, una conversación clave cambia el rumbo de un proyecto. Cuida tu descanso y protege tu energía.

BUEY

La constancia rinde frutos. Aunque el avance parezca lento, cada paso te acerca a la estabilidad que buscas. Es momento de confiar más en tu propio valor y no cargar con responsabilidades ajenas. En el amor, la paciencia será tu mejor aliada.

TIGRE

El fuego interior se enciende. Te sentirás impulsado a actuar, a decir lo que callaste y a tomar riesgos necesarios. Canaliza tu ímpetu con sabiduría para evitar confrontaciones innecesarias. Grandes noticias llegan hacia el final de la semana.

CONEJO

La armonía regresa a tu vida. Esta semana favorece la reconciliación, la diplomacia y los acuerdos justos. Escucha más y habla menos: ahí estará tu poder. Un gesto de cariño tendrá un impacto profundo en tu entorno cercano.

DRAGÓN

Tu magnetismo se eleva. Brillas, atraes miradas y despiertas admiración. Aprovecha esta energía para liderar, negociar o iniciar algo propio. No temas mostrar tu grandeza; el Universo respalda tus ambiciones cuando actúas con integridad.

SERPIENTE

Tiempo de revelaciones. Secretos salen a la luz y verdades internas se aclaran. Confía en tu sabiduría ancestral y no te precipites. En lo económico, evita decisiones impulsivas y revisa cada detalle con calma.

CABALLO

Movimiento y expansión. La rutina se rompe y aparecen nuevas posibilidades de viaje, aprendizaje o cambio. Sigue el llamado de tu espíritu libre, pero sin descuidar compromisos importantes. El equilibrio será clave para avanzar sin agotarte.

CABRA

Sensibilidad elevada. Conecta con el arte, la música y la belleza que te rodea para sanar emociones. Es una semana ideal para cuidar tu bienestar emocional y poner límites amorosos. La creatividad será tu refugio y tu fortaleza.

MONO

Ingenio y estrategia. Resolverás situaciones complejas con facilidad si confías en tu inteligencia natural. Evita la dispersión y enfócate en una meta a la vez. En el amor, la sinceridad abrirá puertas que parecían cerradas.

GALLO

Orden y claridad. Es momento de reorganizar prioridades y dejar atrás hábitos que ya no funcionan. Tu disciplina será reconocida, pero recuerda no ser tan duro contigo mismo ni con los demás. La flexibilidad también es una forma de sabiduría.

PERRO

Lealtad y protección. Defenderás lo que amas con firmeza y valentía. Una amistad se fortalece y se convierte en apoyo fundamental. Confía en tu sentido de justicia, pero evita cargar con problemas que no te corresponden.

CERDO

Abundancia y gratitud. El Universo te recompensa por tu generosidad y buen corazón. Disfruta de los pequeños placeres y celebra tus logros sin culpa. Esta semana es ideal para cerrar ciclos con amor y abrirte a nuevas bendiciones.

