Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, y según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.El rojo activa tu fuego interior y el dorado atrae reconocimiento. Días propicios para liderar y tomar decisiones firmes.El verde estabiliza tus finanzas y el rosa suaviza tensiones emocionales. Busca el placer con equilibrio.El amarillo despierta tu mente brillante y el azul ordena tus ideas. Conversaciones clave traen oportunidades.Colores de protección y claridad emocional. Ideal para cerrar ciclos familiares y sanar el corazón.El naranja enciende tu carisma; el oro viejo consolida logros. Brilla con humildad y visión estratégica.Tonos de orden y sanación. Perfectos para organizar planes y fortalecer hábitos saludables.El rosa armoniza relaciones; el turquesa favorece acuerdos justos. La belleza te rodea cuando eliges la paz.Colores de transformación y poder personal. Intuición aguda para tomar decisiones trascendentes.El morado eleva tu espíritu; el azul marino enfoca tus metas. Viajes y aprendizajes bien aspectados.El gris aporta madurez; el verde oscuro fortalece la estabilidad. Reconocimiento por constancia y disciplina.Innovación y claridad mental. Ideas originales encuentran aliados inesperados.Colores de sensibilidad y protección espiritual. Escucha tu intuición y confía en las señales. YC