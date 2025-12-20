Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 20 y 21 de diciembre del 2025.

Aries: Los colores recomendados son el azul y rosa mexicano.

Tauro: Sus colores son el rosa y el amarillo.

Géminis: Colores rojo y amarillo.

Cáncer: Sus colores son azul y blanco.

Leo: Los colores recomendados son rojo y naranja.

Virgo: Los colores amarillo y rojo.

Libra: Sus colores mágicos son blanco y verde.

Escorpión: Sus colores mágicos son verde y rojo.

Sagitario: Colores rojo intenso y amarillo.

Capricornio: Colores azul fuerte y plateado.

Acuario: Sus colores serán el blanco y el negro, elegantes y sobrios.

Piscis: Sus colores serán azul y verde.

Con información de Mhoni Vidente

NA