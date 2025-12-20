Sábado, 20 de Diciembre 2025

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 20 y 21 de diciembre del 2025.

  • Aries: Los colores recomendados son el azul y rosa mexicano.
  • Tauro: Sus colores son el rosa y el amarillo. 
  • Géminis: Colores rojo y amarillo.
  • Cáncer: Sus colores son azul y blanco.
  • Leo: Los colores recomendados son rojo y naranja.
  • Virgo: Los colores amarillo y rojo.
  • Libra: Sus colores mágicos son blanco y verde.
  • Escorpión: Sus colores mágicos son verde y rojo.
  • Sagitario: Colores rojo intenso y amarillo.
  • Capricornio: Colores azul fuerte y plateado.
  • Acuario: Sus colores serán el blanco y el negro, elegantes y sobrios.
  • Piscis:  Sus colores serán azul y verde.

Con información de Mhoni Vidente

