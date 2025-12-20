Razones para ver ‘Avatar: fuego y ceniza’ en la pantalla grande

Con el cierre de 2025, las salas de cine comienzan a llenarse de estrenos pensados especialmente para esta temporada, cuando las vacaciones decembrinas y el pago del aguinaldo suelen impulsar la asistencia del público.

Este fin de semana se sumó a la cartelera uno de los lanzamientos más esperados: la nueva entrega de “Avatar”, secuela de las exitosas cintas estrenadas en 2009 y 2022, que busca mantener el impacto y la taquilla que consolidaron a la saga.

La pregunta es inevitable: ¿logrará repetir el éxito? A continuación, te compartimos algunos puntos clave que debes conocer antes de decidirte a comprar tu boleto.

1. Recuerda que la historia se desarrolla en Pandora y que sus habitantes, grandes en altura y piel azulada, son los Na'vi. Para que lo humanos lleguen a su mundo y exploten sus recursos naturales, desarrollan tecnología para que la mente de las personas se pueda trasladar al cuerpo de un Na'vi. El problema surge cuando uno de los trasplantados (Jake) se enamora de una habitante del planeta (Neytiri), entiende su cultura y decide ayudarlos.

2. La segunda entrega ya muestra al "humano" y la na'vi en pareja y con hijos. Pero los humanos deciden contraatacar y, entonces, la gran batalla se desarrolla en los océanos donde muere justo uno de los hijos de Jake y Neytiri.

3. Hay que recordar que toda la saga utilizó el Motion Capture (captura de movimiento), que es la tecnología que permite colocar en los actores diversos sensores en rostro y cuerpo, a fin de reproducirlos en los personajes y, de esa manera, estar lo más humanizado posibles.

4. La nueva película muestra a Jake y Neytiri aún en duelo por su hijo y tratando de recomponer su vida. Pero llegarán nuevos personajes, como los habitantes cercanos a un volcán que al parecer es violenta. Así que será una visión más completa a Pandora para mostrar que no todos sus habitantes son positivos, como se ha pensado.

5. Ooana Chaplin, nieta de la leyenda actoral cinematográfica Charles Chaplin, tiene el papel de villana, que ha sido descrita como una líder irrompible y que cuenta con el respaldo de todo su pueblo. En una entrevista con "US Weekly en Español" la actriz de 39 años indició que para sentir el dolor del personaje y su rabia, todos los días se apretaba una cuerda en el pecho para sentir lo que llamaba un "corazón apretado", al tiempo de echar mano de su experiencia en un campo de refugiados en Francia, donde vio la injusticia del mundo hacia las personas.

6. Prácticamente regresa el elenco ya conocido, encabezado por Sam Worthington y Zoe Saldaña (ganadora del Óscar por su papel en la controvertida "Emilia Pérez"); Stephen Lang como antagónico militar y Sigourney Weaver, cuyo personaje humano muere desde la primera cinta, pero pasa a formar parte de la tribu azul.

7. La nueva cinta se filmó en paralelo a la segunda, pero por cuestiones de posproducción tardó tres años en llegar a la pantalla grande. Se requería crear nuevos biomas, personajes más detallados, mundos desconocidos y, sobre todo, que todo se viera desde el trauma por el que todos los personajes están pasando. "Avatar" ha sido un laboratorio tecnológico, pues prácticamente lideró el movimiento Motion Capture en masa, el CGI, cámaras especiales acuáticas que no distorsionan imágenes y color en el agua, tecnología que permitía usar dos cámaras para una visión estereoscópica y la llama simulcam que permitió a los actores ver a sus personajes en tiempo real, lo que les ayudaba a entrar en papel.

8. Con una duración superior a las tres horas, la cinta ha recibido las primeras críticas. "Empire" consideró que podían haberse simplificado la narrativa y que por como quedó, pondrá a prueba la paciencia de los no fanáticos de la saga; "Variety" señala que no sorprende tecnológicamente, pero si es mejor película que la anterior, por la audacia que se muestra en la historia y "The Hollywood Reporter" apuntó que hay buenas actuaciones y ambientes, pero es la más repetitiva de la saga y deja una sensación al espectador de que ya ha estado ahí.

9. La saga de James Cameron es la primera en taquilla mundial en la historia. La primera entrega de 2009 lidera los ingresos de todos los tiempos con cerca de 3 mil millones de dólares recaudados en cines. La segunda de 2022, se encuentra en el tercer escalafón con 2 mil 300 millones de billetes verdes registrados. Entre ambas se encuentra "Avengers: end game" y han dejado a "Titanic", del propio Cameron, en el cuarto sitio.

10. La cuarta película ya está en posproducción.

