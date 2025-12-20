Mhoni Vidente revela las predicciones en la era Capricornio del 21 de diciembre al 20 de enero

Con la llegada de la era Capricornio, que abarca del 21 de diciembre al 20 de enero, la astróloga y tarotista Mhoni Vidente lanzó una serie de predicciones que han generado inquietud entre sus seguidores. De acuerdo con la cubana, este nuevo ciclo estará marcado por fenómenos climáticos extremos, oscuridad inusual y alertas sanitarias que podrían impactar directamente a México y otras regiones del mundo.

Según sus visiones, a partir del sábado 21 de diciembre comenzará una etapa invernal especialmente severa. Mhoni Vidente advierte que el frío se intensificará de forma histórica, con heladas sin precedentes que, asegura, estarían relacionadas con la ausencia del sol durante varios días.

“La carta del Sol y la carta de la Rueda de la Fortuna me indican que inicia una era de invierno muy fuerte; serán tres meses intensos, una temporada polar como nunca antes la había visto”, afirmó la tarotista.

La vidente también señaló que tormentas invernales de gran magnitud podrían provocar periodos de oscuridad de dos a tres días en distintas zonas del mundo, incluyendo partes de México y Estados Unidos, debido a que el sol no lograría aparecer entre los sistemas climáticos extremos.

Además, Mhoni Vidente visualiza nevadas históricas en ciudades donde nunca se había registrado este fenómeno, con descensos de temperatura que podrían alcanzar hasta 20 grados bajo cero, lo que derivaría en capitales completamente congeladas y serias afectaciones a la población.

Advierte sobre el posible regreso del Covid-19

Dentro de sus predicciones para esta era Capricornio, la astróloga también alertó sobre un posible repunte del Covid-19, atribuido a inviernos cada vez más prolongados y agresivos.

“Tenemos que cuidarnos mucho, prevenirnos y proteger especialmente a los adultos mayores. También debemos estar conscientes de que en cualquier momento puede haber fallas de luz, gas o en los sistemas que nos mantienen calientes”, advirtió.

Finalmente, Mhoni Vidente aseguró que México podría enfrentar una nevada histórica, capaz de paralizar varias regiones del país, por lo que llamó a mantenerse en alerta constante y tomar precauciones para evitar tragedias durante esta intensa etapa invernal.

