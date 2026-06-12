Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Guadalajara, una de las sedes mundialistas, no deja de sorprender con su amplia agenda de eventos, trayendo distintas actividades culturales y de entretenimiento para todas las edades.

Desde festivales para fanáticos del fútbol hasta conciertos gratuitos, la perla tapatía se consolida como una de las ciudades más relevantes durante este periodo de celebración deportiva.

Es así como Maná, una de las bandas más importantes del rock en español nacida precisamente Guadalajara, ofrecerá un concierto en la Glorieta La Minerva , uno de los monumentos más representativos de la ciudad. A continuación te revelamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo y a qué hora será el evento?

Con el objetivo de visibilizar la diversidad cultural de Guadalajara, se han organizado varios espectáculos alrededor del Mundial 2026, tanto para los ciudadanos locales como para todos los visitantes que se encuentren en la ciudad para presenciar de los partidos celebrados en el Estadio Guadalajara (o Estadio Akron).

De esta manera, Maná, la agrupación que ha marcado a diferentes generaciones gracias a su trayectoria musical en el género de rock mexicano, ofrecerá un concierto completamente gratuito en La Glorieta La Minerva, lugar en el que se reunirán miles de personas locales y extranjeras para disfrutar de la música, la convivencia y la diversión al estilo tapatío.

La cita es el próximo miércoles 17 de junio a partir de las 9:00 p.m., justo un día antes del partido México vs Corea del Sur, celebrado el jueves 18 de junio.

ESPECIAL / VISITA JALISCO

Se recomienda tomar precauciones al momento de trasladarse debido a las aglomeraciones de personas, al mismo tiempo que se invita a los asistentes a probar la variedad gastronómica y explorar los lugares históricos más importantes de Guadalajara al ritmo de Maná.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL