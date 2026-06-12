Alejandro Fernández mandó mensaje a Vicente Fernández tras cantar el Himno Nacional en el Mundial 2026

Alejandro Fernández emocionó e hizo llorar a muchos al cantar el Himno Nacional Mexicano en la inauguración del Mundial 2026. El jueves 11 de junio, el cantante de regional mexicano lució un traje de charro e interpretó el Himno ante más de 80 mil personas en el Estadio Ciudad de México, quienes se unieron a su voz para alentar a la Selección Mexicana en su primer partido contra Sudáfrica.

"El Potrillo" agradeció la experiencia e hizo una mención especial a su padre Vicente Fernández, fallecido en diciembre de 2021; previo a su actuación, el cantante de rancheras confesó que en verdad estaba muy nervioso de cantar ante tantas personas y de que muchos lo fueran a ver alrededor del mundo.

Tras presentarse exitosamente, Alejandro compartió un agradecimiento muy especial para su papá, un referente en la música ranchera.

Alejandro Fernández compartió una emotiva foto en sus historias de Instagram. INSTAGRAM/alexoficial

"Gracias viejón, salió como me enseñaste, y estoy seguro que desde arriba lo gozaste como yo" , escribió en sus historias de Instagram.

Alejandro reflexionó sobre su amor por el futbol, un gusto familiar que tiene desde que era niño; recordó a su papá Chente con una fotografía en la que aparece cantando de niño ante la mirada de su papá, quien también tiene un micrófono en mano.

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"Nací con dos bendiciones, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo hasta el último día: NACER MEXICANO Y NACER FERNÁNDEZ. Aunque llevo toda una vida sobre los escenarios, pocas veces me había sentido tan nervioso… una cosa es salir a cantar y otra muuuuuy diferente es salir a representar. Gracias por permitirme vivir esto. Y también un beso hasta el cielo", se lee en otra de las imágenes.

Varios famosos lo felicitaron por su actuación en la inauguración del Mundial, donde México ganó 2-0, entre ellos Lucero, quien confesó que le hubiera gustado mucho verlo más tiempo, y lo denominó "un crack cantando el Himno Nacional".

JM