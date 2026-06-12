Beckham ya tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Este viernes, en el Paseo de la Fama de Hollywood apareció un nuevo nombre: el del empresario y exfutbolista David Beckham. El británico recibió el reconocimiento acompañado por su esposa, Victoria Beckham, y por el actor Tom Cruise.

"He vivido momentos asombrosos a lo largo de mi carrera, pero estar aquí, en Los Ángeles, recibiendo una estrella en el mundialmente famoso Paseo de la Fama es realmente increíble", dijo la exestrella de fútbol.

El excapitán de los Tres Leones de Inglaterra explicó que el cine estadounidense, la visión del deporte como espectáculo en Estados Unidos y figuras como Michael Jordan lo fueron acercando cada vez más al país norteamericano, al punto de que hoy lo considera su "segunda casa".

"Él (Jordan) es la razón por la que usé el número 23, me demostró que se puede ser más que un simple atleta", apuntó.

Cruise, quien fue descrito por el exfutbolista como "la mayor estrella de cine de nuestro tiempo", ofreció un discurso en el que reconoció el aporte de Beckham al crecimiento del fútbol en Estados Unidos como jugador del LA Galaxy y después como dueño del club Inter Miami.

"Hay que entender que, cuando David llegó por primera vez a Los Ángeles, este momento habría parecido completamente imposible. No habría un Messi en esta liga si David Beckham no hubiera decidido venir primero. Ese es el impacto que celebramos hoy, no solo una carrera extraordinaria, sino un legado que cambió el rumbo de este deporte", expresó su amigo.

El actor de 'Eyes Wide Shut' calificó la historia de Beckham como "digna de Hollywood" al destacar el "trabajo duro y la dedicación" que el exdeportista y empresario ha mostrado en cada etapa de su vida.

"Mucho antes de los trofeos, los estadios llenos, la fama mundial y el reconocimiento, había un joven con un sueño y con la determinación y la disciplina necesarias para ganarse todo lo que vino después. Por eso nos parece que este es el lugar perfecto para rendirle homenaje", dijo el tres veces nominado al Óscar como mejor actor.

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Por su parte, Victoria Beckham también usó el estrado para destacar la visión, la determinación y el trabajo duro que caracterizan a su marido, a quien ha acompañado durante los últimos 27 años en sus distintas facetas como deportista, empresario y activista.

"Pero también me gustaría destacar su bondad, su lealtad y su compromiso con las personas que ama", expresó la ex Spice Girl.

A la ceremonia, celebrada en el marco del Mundial FIFA 2026, en el que Los Ángeles es una de las sedes oficiales, también asistieron la actriz Eva Longoria, excompañeros del LA Galaxy y sus hijos Romeo, Cruz y Harper; sin embargo, no estuvo presente Brooklyn, quien se ha distanciado de la familia en el último año.

"Chicos, espero que algún día traigan aquí a mis nietos y les cuenten la historia de un niño que soñaba a lo grande. Hacerlos sentir orgullosos a todos es mi mayor logro. Estoy muy agradecido a todos", aseguró Beckham.

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OB