Después de dos años de teorías, memes y debates en redes sociales, un nuevo video parece haber respondido la pregunta que miles de internautas se hicieron desde que el clip original se volvió viral: ¿quién le jaló el cabello a la joven que protagonizó la famosa frase “¿Quién me jaló mi cabello?”? La aparición de una grabación desde otro ángulo reactivó la conversación y provocó una nueva ola de reacciones en internet.

El video viral que se convirtió en un fenómeno de redes sociales

Todo comenzó con una grabación captada en Yucatán, donde un grupo de personas sostenía una discusión en la vía pública. En medio del intercambio de palabras ocurrió un momento inesperado que terminó convirtiéndose en uno de los memes más recordados de las redes sociales.

La protagonista del video, una joven que vestía una blusa color amarillo limón, reaccionó de manera repentina después de sentir un tirón en el cabello. Confundida, volteó hacia quienes la rodeaban y lanzó la pregunta que más tarde se volvería viral: “¿Quién me jaló mi cabello?”

La espontaneidad del momento, sumada al característico acento yucateco con el que fue pronunciada la frase, hicieron que el clip se difundiera rápidamente en plataformas como TikTok, Facebook, X e Instagram. Con el paso del tiempo, la expresión trascendió generaciones de usuarios y se convirtió en una referencia habitual dentro de la cultura de internet en México.

TIKTOK/manuvelizx

Un segundo ángulo cambia la historia

Durante años, el video original dejó una incógnita sin resolver. Aunque miles de personas vieron la grabación, nadie podía determinar con certeza quién había realizado el supuesto jalón de cabello que detonó la reacción viral. Sin embargo, recientemente salió a la luz una nueva grabación captada desde otro punto de vista.

Las imágenes muestran una perspectiva más amplia de la discusión y permiten observar detalles que no eran visibles en el video original. En la secuencia puede verse a una mujer vestida con una blusa blanca acercándose por detrás del grupo mientras la joven permanece concentrada en la discusión.

De acuerdo con lo que se aprecia en la grabación, la mujer aparentemente realiza un tirón a la cola de caballo de la protagonista justo antes de que ésta se voltee y formule la pregunta que se hizo famosa en internet.

Aunque el video no ofrece una confirmación oficial de los hechos, para muchos usuarios fue suficiente para considerar que el misterio quedó finalmente resuelto.

POR FIN SE ACABÓ EL MISTERIO!!!



Nuevo video revela quién fue la personas que “jaló cabello” a mujer Yucateca. pic.twitter.com/foW8qyBJj9— Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) June 10, 2026

El momento exacto que hizo historia en internet

La grabación completa tiene poco más de un minuto de duración y permite observar con mayor claridad el contexto de la escena. En las imágenes se aprecia cómo varias personas intercambian palabras en la calle mientras la mujer de blusa blanca pasa detrás de la joven de amarillo.

Segundos después ocurre el instante que marcó la historia del meme.

La joven gira rápidamente y pregunta: “¿Quién me jaló mi cabello?”, tratando de identificar a la responsable entre quienes se encontraban alrededor. Sin embargo, no logra descubrir quién fue la persona que realizó la acción.

La discusión continúa durante algunos segundos más hasta que ella y otra mujer abandonan el lugar, dejando sin respuesta una pregunta que permaneció abierta durante dos años.

Redes sociales celebran el supuesto fin del misterio

La difusión del nuevo material no tardó en generar conversación en redes sociales. Usuarios que durante mucho tiempo siguieron el caso viral compartieron nuevamente el video, acompañándolo con bromas, comentarios y referencias al momento que marcó a toda una generación de internautas.

Entre las reacciones destacaron mensajes como:

“Era un evento canon”.

“Es como ver a la Mona Lisa siendo pintada”.

“Ya podemos partir de este mundo en paz”.

“Encuentren a la jaladora de cabellooooo”.

Los comentarios reflejan el impacto que tuvo el video original y la curiosidad que despertó durante años entre los usuarios de internet.

¿Por qué el video sigue siendo tan popular?

Parte del éxito de la grabación radica en la naturalidad del momento. A diferencia de otros contenidos planeados o producidos específicamente para redes sociales, el clip surgió de una situación cotidiana que generó una reacción genuina e inesperada.

Además, la frase se convirtió en una expresión fácilmente reconocible dentro de la cultura digital mexicana.

Lo que comenzó como una discusión callejera terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de las redes sociales mexicanas. Ahora, gracias a una nueva perspectiva de la escena, miles de usuarios creen haber encontrado la respuesta a una pregunta que permaneció sin resolver durante años.

Aunque el debate probablemente continúe entre algunos internautas, la aparición de este segundo video permitió que la famosa frase “¿Quién me jaló mi cabello?” volviera a ocupar un lugar destacado en la conversación digital y demostrara, una vez más, cómo los fenómenos virales pueden mantenerse vivos mucho tiempo después de su publicación original.

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