Esta fue la última publicación de Oliver Three antes de fallecer en accidente aéreo

La escena musical internacional quedó sorprendida este domingo 14 de junio de 2026 tras reportarse la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree, quien habría perdido la vida en un accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, Brasil.

El artista, reconocido por su estilo poco convencional, sus canciones virales y su gran presencia en redes sociales, se encontraba en territorio brasileño cuando ocurrió la tragedia. Según los primeros informes, dos helicópteros privados se impactaron en el aire en la zona de Recreio dos Bandeirantes, provocando un accidente en el que no hubo sobrevivientes.

El hecho generó un fuerte despliegue de equipos de emergencia luego de que una de las aeronaves terminara cayendo sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos ubicada en la Avenida das Américas, donde se originó un incendio que afectó varios automóviles.

El video que Oliver Tree compartió antes de la tragedia

Antes de que se confirmara su fallecimiento, Oliver Tree había utilizado sus redes sociales para mostrar parte de su experiencia en Brasil. El cantante publicó un video titulado “Un gringo 24 horas en Brasil”, donde compartió momentos de su recorrido por el país.

En la grabación, el artista aparece con la camiseta de la selección brasileña mientras juega una partida de fútbol en la calle. Tras marcar un gol, bromeó con sus seguidores al decir que era Neymar durante el partido.

El cantante también mostró otras actividades de su viaje, como una visita a una barbería, la preparación de comida, un paseo en motocicleta y distintos momentos de convivencia con la cultura brasileña.

El cierre del video llamó especialmente la atención, ya que Oliver Tree aparece sosteniendo una Copa del Mundo mientras habla sobre la posibilidad de que Brasil se convierta en campeón del Mundial 2026.

La publicación fue realizada un día antes del accidente y, después de conocerse la noticia, comenzó a recibir miles de comentarios de seguidores que expresaron su tristeza y compartieron recuerdos del artista. El clip acumula millones de reproducciones y cientos de miles de reacciones.

Oliver Tree, el artista que construyó una carrera fuera de lo común

Oliver Tree destacó dentro de la música alternativa por una propuesta que combinaba sonidos como pop, electrónica, rock alternativo y hip hop. Su imagen extravagante y sus producciones llenas de humor y elementos surrealistas lo ayudaron a diferenciarse dentro de la industria.

Con el paso de los años, logró reunir una audiencia internacional gracias a sus canciones, videoclips y contenido publicado en plataformas digitales. Su forma de mezclar sátira, creatividad y experiencias personales se convirtió en una de sus principales características.

De acuerdo con información preliminar, el cantante estaba en Brasil como parte de una gira internacional y habría llegado recientemente al país después de presentarse en Chile. Las autoridades brasileñas mantienen abierta la investigación para conocer qué provocó la colisión entre las aeronaves.

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El caso está siendo analizado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), que revisará posibles fallas técnicas, condiciones del vuelo y otros factores que pudieron influir en el accidente.

Mientras continúan las investigaciones, fanáticos de distintas partes del mundo han convertido las redes sociales en un espacio de homenaje para recordar la trayectoria de Oliver Tree y sus aportaciones a la música.

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