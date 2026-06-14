¿Qué provocó el accidente aéreo donde murió Oliver Three?

Las autoridades de Río de Janeiro mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente aéreo en el que, de acuerdo con los reportes preliminares, perdieron la vida Oliver Three y Gaspi, además de otras personas que viajaban a bordo de las aeronaves involucradas.

El siniestro ocurrió durante las primeras horas del 14 de junio en la zona de Recreio dos Bandeirantes, donde dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo, provocando una tragedia que ha generado conmoción entre seguidores, familiares y la comunidad artística.

Un presunto choque en el aire habría desencadenado la tragedia

Las primeras versiones apuntan a que una de las aeronaves habría perdido el control o cambiado su trayectoria de forma repentina, impactando contra la otra mientras ambas se encontraban en vuelo.

Tras la colisión, las unidades cayeron desde una altura aproximada de 100 metros, según reportes difundidos por medios locales. La magnitud del impacto provocó una intensa movilización de equipos de emergencia, quienes acudieron rápidamente para controlar la situación y atender las consecuencias del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe definitivo sobre las causas exactas del choque, por lo que continúan realizando peritajes y recopilando evidencias en la zona.

Entre las víctimas se encuentra un reconocido director argentino

Además de Oliver Three y Gaspi, los reportes señalan que entre las víctimas también se encontraba Lucas Vignale, director argentino de videos musicales.

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Según información confirmada por la Policía Civil de Río de Janeiro y reportada por CNN Brasil, los fallecidos son:



Oliver Tree Nickel (cantor y músico estadounidense, conocido como Oliver Tree) — pasajero.



Lucas Vignale — pasajero



Gaspar Prim… pic.twitter.com/Y14dNxrpxL — Oyala Post (@oyalapost) June 14, 2026

Las investigaciones buscan determinar cuántas personas viajaban en cada aeronave y reconstruir los últimos minutos previos al accidente para establecer cómo ocurrió la colisión.

Medios brasileños indicaron que una de las aeronaves transportaba a varias personas, mientras que otra víctima viajaba en la segunda unidad involucrada.

Incendio y daños materiales tras la caída

Uno de los aparatos se desplomó sobre el estacionamiento de una empresa dedicada a la venta de vehículos eléctricos. Tras el impacto, se registró un incendio que se propagó rápidamente por el lugar.

Las llamas alcanzaron alrededor de 20 vehículos, generando una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Las imágenes del incendio comenzaron a circular en redes sociales pocas horas después del accidente.

La fuerza del choque también provocó que fragmentos de las aeronaves salieran proyectados a gran distancia, cayendo sobre áreas residenciales y habitacionales cercanas.

Continúan las labores de investigación

Elementos del cuerpo de bomberos, personal de protección civil y corporaciones de seguridad permanecen trabajando en el sitio para asegurar el perímetro y facilitar las labores periciales.

Las autoridades han restringido el acceso a la zona mientras especialistas analizan los restos de las aeronaves y recopilan información que permita determinar qué provocó el accidente.

Terrible accidente en Brasil



Murieron el cantante y comediante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi.



Seis personas fallecieron al colisionar dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de Río de Janeiro, incluidas Oliver y Gaspi, así como… pic.twitter.com/R5RUxUMsua — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) June 14, 2026

Por ahora, la principal hipótesis apunta a una colisión aérea, aunque los investigadores no descartan ninguna línea de análisis hasta concluir las indagatorias oficiales sobre este trágico suceso.

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